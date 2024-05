Suposto affair de Davi do BBB, Bárbara Contreras nega venda de conteúdo adulto e diz que “já tomou medidas cabíveis”

Bárbara Contreras, influenciadora apontada como novo affair de Davi Brito, campeão do BBB 24, veio a público na tarde desta quarta-feira (1) para desmentir uma fakenews.

ANÚNCIO

O nome da jovem foi vinculado por diversas páginas de entretenimento como uma criadora de conteúdo adulto. Porém, Bárbara não atua neste tipo de produção, segundo explicações dela mesma.

“Não tenho nada contra quem vende conteúdo adulto [...], mas eu sei que essa não é uma realidade minha e nem nunca foi nestes três anos de trajetória aqui na internet. Para mim é grave, pois é o meu nome rodando, então vocês têm que ter cuidado com o que vocês falam”. A influencer também avisa que “já tomou medidas cabíveis”.

Recomendados

Suposto affair de Davi do BBB, Bárbara Contreras nega venda de conteúdo adulto e diz que “já tomou medidas cabíveis” Imagem: reprodução Instagram (@barbaracontreras3)

Davi deixou de seguir influenciadora

Também neste feriado, o ex-BBB deixou de seguir Contreras, após boatos de um encontro entre os dois na noite da última terça-feira (30), quando os dois teriam sido vistos em um restaurante de Salvador. A mulher continua seguindo Davi no Instagram.

Saiba mais sobre a influencer

Após ser flagrado na companhia de uma desconhecida em um luxuoso restaurante de Salvador, seguidores e fãs das redes sociais garantem que o ex-BBB Davi já está de amor novo e até que a mulher é a responsável pelo fim do casamento do campeão do programa.

Por enquanto, o único fato certo é que o casal foi flagrado saindo de um carro de aplicativo para jantar do local, um dos restaurantes mais caros da capital baiana.

🚨Davi Brito, campeão do BBB 24, é visto em restaurante com a influenciadora Bárbara Contreras.

pic.twitter.com/9egqk7h1UM — Central Reality (@centralreality) May 1, 2024

A desconhecida vista com Davi não é tão desconhecida assim, é a influenciadora digital Bárbara Contreras, de Recife, que acumula nada menos do que 600 mil seguidores no Instagram.

Boa parte do conteúdo que a influencer compartilha nas redes tem a ver com sua rotina de trabalho e viagens, mas também é possível encontrar em sua rede vídeos de humor e também de dancinhas virais.

Bárbara e Davi já haviam sido vistos juntos anteriormente. Foi na semana passada, quando ele chegou ao condomínio em que ela estava, mas ela se antecipou em dizer que tudo não havia passado de um ‘acaso’, já que os dois estavam hospedados no mesmo local.

“Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui”, disse a influenciadora.