Marido de jovem com câncer terminal fala sobre medo de perder Isabel Veloso

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, atualizou o status de saúde da jovem, que tem somente seis meses de vida. Respondendo caixinhas de perguntas no Instagram, ele falou sobre o problema que Isabel teve nos últimos dias e sobre o sentimento de perdê-la.

“‘Apesar da dor, gratidão’. Isabel está bem! Passou por exames no cardiologista e, por recomendação médica, dia de descanso. Que susto!! Mas agora está tudo bem”, escreveu.

Em seguida, Lucas falou sobre a perda, que pode ser breve. “Como você convive com o sentimento que em breve irá perdê-la?”, questionou um internauta. “Finjo que isso nunca irá acontecer!”, respondeu.

Marido de adolescente com câncer terminal fala sobre perda de Isabel Veloso Imagem: reprodução Instagram (@lucasborbass)

“Você tem muito medo de perdê-la, né?”, perguntou outro. “Demais”, escreveu ele.

Lua de mel interrompida

Isabel explicou que a lua de mel dos dois, que casaram no religioso em 22 de abril, foi interrompida após problemas de saúde. “As dores voltaram, a cânula de oxigênio em volta do nariz também... Tive uma ameaça de infarto ontem 29/04 devido à localização do tumor, morfina e ansiedade. Tudo trabalhando junto. Agora estou melhor, dentro do quadro esperado”, disse ela.

“Sigo em casa me recuperando e torcendo para conseguir continuar a viagem de lua de mel, que, infelizmente, foi interrompida. Obrigada pelas mensagens de carinho e conforto. Podem ficar tranquilos agora”, finalizou.

Jovem de 17 anos e com apenas seis meses de vida revela último pedido e diz: “Tenho medo de morrer sozinha”

Isabel Veloso, de 17 anos, utiliza as redes sociais para falar sobre sua doença. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin há dois anos, a jovem revelou em março deste ano que teria apenas seis meses de vida.

Sua história comoveu milhares de pessoas, o que rendeu diversas entrevistas. Ao Metrópoles, ela disse que, mesmo conversando sobre o câncer terminal abertamente e para milhões de pessoas, ainda tem medo de morrer.

“Eu confesso que faz uns dias que eu tô criando um pouco de receio [da morte]. Antes eu não tinha, mas parece que, conforme os dias vão chegando, você começa a ter. Tenho medo de morrer sozinha. É meio complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca consegui sentir raiva de tudo isso”, diz Isabel.

O site também perguntou para adolescente o que ela quer deixar como legado para o mundo. No último sábado (13), ela realizou o sonho de se casar no civil com Lucas Veloso Borbas, e disse que quer deixar como legado o amor.

“O legado que eu quero deixar é o amor. É sobre como amar alguém, como ser amado, e como você pode ter força mesmo quando você tem um diagnóstico de morte. Eu acho que é muito importante você sempre ter fé”.