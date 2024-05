Madonna pedindo PIX? Entenda imagem que viralizou nas redes sociais

A cantora Madonna mal chegou ao Rio de Janeiro e seu nome já está dominando as redes sociais. Em meio a expectativa pelo show do próximo sábado, os internautas também aproveitaram para compartilhar uma série de imagens que chegaram a assustar alguns fãs da cantora.

ANÚNCIO

Conforme publicado pelo G1, prints de uma suposta conversa de celular mostram uma pessoa se identificando como a cantora e pedindo por uma transferência via PIX após “ter sido assaltada”. Nas imagens, que arrancaram risadas dos internautas mais atentos, é possível ver que o número pede ajuda após um suposto assalto a ônibus.

“Hello Friend, aqui é a Madonna. Estava me deslocando até Copacabana dentro do ônibus 474 e fui assaltada. Estou entrando em contato para saber se há possibilidade de me ajudar com um PIX. Se você quiser e puder me ajudar, tecle 1. Gracias, amigo. Te espero no meu show, ein”, dizia uma das mensagens.

Recomendados

Em outra imagem, é possível ver uma notificação dizendo: “Oi, aqui é a Madonna, fui assaltada no ônibus linha Jacarezinho-Copacabana. Por favor, depositar PIX para mim 300 reais”.

Memes e indignação

Madonna foi assaltada? (Reprodução / X)

Apesar do conteúdo das imagens ser preocupante, os fãs da cantora podem ficar tranquilos já que ela segue em segurança e não foi assaltada. No entanto, alguns internautas aproveitaram a ocasião para reforçar a indignação com a falta de segurança no transporte público, principalmente na linha 474, citada em uma das mensagens e onde o número de assaltos é relativamente alto.

Entre risadas e piadas, alguns internautas comentaram o assunto revelando que a parte mais realista da mensagem é a informação sobre um assalto na linha 474. Outros brincaram com a “humildade” da cantora ao “pedir por um PIX”: “Madonna pedindo PIX com bilhões na conta, diva humilde”.

Leia também: Madonna pode homenagear personalidades brasileiras durante seu show em Copacabana