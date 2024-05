Madonna no Brasil: Como assistir o show da rainha do pop sem sair de casa

O único show de Madonna no Brasil promete ser um dos maiores da rainha do pop. Os fãs que não conseguiram comprar os ingressos ainda têm a oportunidade de cantar os hits da turnê sem sair de casa.

ANÚNCIO

The Celebration Tour in Rio vai ser transmitido na TV. No sábado (04), o show de Madonna na praia de Copacabana vai ser exibido na Globo, depois do capítulo inédito de Renascer.

O ex-MTV Brasil Marcos Mion foi escalado para apresentar o programa especial, que ainda será transmitido com exclusividade no Globoplay e no Multishow.

Recomendados

Madonna já está no Brasil para o show de encerramento da Celebration Tour. (Mariana Lienemann/Reprodução / Instagram)

A repórter Kenya Sade, que esteve nos bastidores do The Masked Singer Brasil (Globo), está ao lado do apresentador do Caldeirão para levar tudo que acontece antes, durante e depois do show de Madonna no Rio de Janeiro.

A rainha do pop volta ao Brasil após 12 anos. Esta é a 4ª vez que a cantora faz um show no país, que já recebeu as turnês The Girlie Show, em 1993, Sticky and Sweet Tour, em 2008, e MDNA’, em 2012.

Onde assistir o show da Madonna no Brasil?

Além da Globo, a plataforma de streaming Globoplay e o canal fechado Multishow também podem ser sua escolha para acompanhar o show da rainha do pop no Rio de Janeiro.

Marcus Majella, Laura Vicente e Gui Guedes são os responsáveis pela transmissão nesses canais.

Bailarinos de Madonna aproveitam festa na piscina privativa do hotel. (Reprodução / Instagram)

Desde cedo, equipes dos canais vão acompanhar os preparativos para The Celebration Tour in Rio, que acontece no dia 4 de maio, nas areias da praia de Copacabana.

Mas, a partir de 21h30, os fãs podem curtir o aquecimento especial direto da praia de Copacabana, que será exibido no Multishow e no Globoplay.

Ainda no Multishow, o TVZ ganha uma edição especial dedicada a Madonna. A atração reúne clipes e momentos marcantes na carreira da diva pop.