GOLPE! Eliana arma namoro com Egídio para sair da miséria em Renascer

Nos próximos capítulos de Renascer, Eliana (Sophie Charlotte) começa a ver Egídio (Vladimir Brichta) com outros olhos e o coronel leva a viúva de José Venâncio (Rodrigo Simas) para morar na fazenda.

O romance entre os vilões da novela escrita por Bruno Luperi será apenas por interesse. Eliana fica desesperada quando descobre que não vai herdar nenhum centavo da fortuna do falecido marido e acaba vendo em Egídio o seu ‘porto seguro”, pelo menos, na vida financeira.

Separado de Iolanda (Camila Morgado), Egídio não resiste aos encantos de Elina e eles formam o mais novo casal de Renascer, que passa por outras reviravoltas nos próximos capítulos, como a dolorosa morte de Tião Galinha (Irandhir Santos).

Os próximos planos cruéis de Eliana em Renascer

A personagem de Sophie Charlotte na novela da Globo só está interessada no dinheiro do vilão da novela das 21 horas. Diferente de Dona Patroa, ela não deixa Egídio fazer dela uma dona de casa e exige que o coronel pague por todos os seus luxos.

Nos próximos capítulos de Renascer, Egídio paga todos os luxos de Eliana (Divulgação/Globo)

Porém, Eliana não vai esquecer do seu romance com Damião (Xamã) tão cedo. Mesmo tendo do bom e do melhor com o pai de Sandra Sandra (Giullia Buscacio), ela mantém o funcionário de José Inocêncio (Marcos Palmeira) como seu amante.

Os planos de Eliana em Renascer vão tão longe que ela engravida de Damião e pode usar o filho para enganar Egídio e conseguir ficar com a fortuna do vilão da novela.

O elenco de Renascer conta com Marcos Palmeira, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Pedro Neschling, Jackson Antunes, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Almir Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr. e Juan Paiva.

* As informações sobre os capítulos de Renascer podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.