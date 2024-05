Charles mostra interesse em reconciliação com Harry, mas não com Meghan

Apesar das adversidades nas relações dentro da família real britânica, o Rei Charles III mostrou disposição para uma possível reconciliação com seu filho, o Príncipe Harry.

Contudo, a mesma abertura não se estende à esposa de Harry, Meghan Markle, como destacam os especialistas em assuntos reais.

Diante de um cenário de tensões e declarações públicas que marcaram a saída de Harry e Meghan das funções oficiais da realeza em janeiro de 2020, surgem tentativas de reconciliação.

O especialista em assuntos reais, Richard Fitzwilliams, em entrevista ao jornal “The Sun”, ressalta que, embora o Rei Charles tenha deixado “as portas abertas” para Harry, isso não necessariamente implica uma recepção calorosa ou um processo de reconciliação simples.

As complexidades das relações familiares e as consequências das ações passadas ainda são barreiras significativas. A situação de Meghan Markle é particularmente delicada.

Fitzwilliams descreve a Duquesa como “tóxica”, um termo que reflete a percepção de sua influência disruptiva dentro da estrutura da família real.

Esta visão é agravada pelas críticas públicas que o casal dirigiu à instituição real, incluindo as revelações bombásticas na entrevista com Oprah Winfrey e na série documental “Harry & Meghan”, além das declarações no livro de memórias de Harry, “O Que Sobra”.

Visita programada e diagnósticos preocupantes

Recentemente, foi anunciado que o Príncipe Harry visitará o Reino Unido para participar dos Invictus Games, um evento esportivo que ele organizou para homenagear veteranos militares.

Esta visita será feita sem a presença de Meghan, marcando mais um capítulo na já complexa narrativa da família real. A última vez que Harry esteve no Reino Unido foi em janeiro de 2024, quando visitou seu pai após o anúncio de sua doença.

Simultaneamente, emergem preocupações de saúde dentro da família real. Tanto o Rei Charles III quanto a Princesa Kate Middleton revelaram diagnósticos de câncer, solicitando privacidade durante o tratamento.

Esses acontecimentos mostram uma certa gravidade e urgência às dinâmicas familiares e públicas da monarquia.

Fonte: Revista Monet