Bailarinos de Madonna compartilham momentos de diversão após a chegada ao Brasil

Os bailarinos da Rainha do Pop mostraram que já estão aproveitando a cidade do Rio de Janeiro. Hospedados no hotel Copacabana Palace junto com Madonna, a equipe da cantora está na cidade para o show de encerramento da Celebration Tour, que acontece no próximo sábado, dia 4 de maio, na praia de Copacabana.

Nas redes sociais, alguns integrantes do balé fizeram questão de compartilhar momentos de diversão na cidade maravilhosa. Conforme publicado pelo G1, enquanto uma parte dos bailarinos decidiu dar uma volta pela cidade, outra permaneceu no hotel para uma pool party discreta.

Hospedados no Copacabana Palace, que está com a circulação de pessoas reduzida para acomodar a equipe de Madonna, os bailarinos aproveitaram momentos de descanso para curtir uma festa na piscina privativa do hotel.

O momento foi compartilhado por Sasha Mallory, uma das bailarinas de Madonna que aproveitou para parabenizar o dançarino Marvin Gofin, que comemorou seu aniversário. Nas imagens, a equipe é vista se divertindo e cantando parabéns com direito a um bolo no melhor estilo brasileiro.

Passeio pela Lapa

Enquanto parte da equipe se divertia dentro do próprio hotel, outro grupo de bailarinos da diva decidiu sair para curtir a noite carioca. Segundo o Extra, alguns membros da equipe compartilharam imagens de um passei pela Lapa.

Nos vídeos, publicados nos stories de Jal Josua, bailarina de Madonna, parte da equipe é vista atravessando uma rua de frente para o Circo Voador e passando pelos Arcos da Lapa enquanto grita “Capirinha!”.

