Apresentação de milhões! Este é o cachê de Madonna para se apresentar em Copacabana

O número milionário não é somente de público esperado para o show de Madonna, que se apresenta em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (4), durante a ‘The Celebration Tour in Rio’.

ANÚNCIO

De acordo com reportagem de ‘O Globo’, o total de gastos previstos é de R$ 59.908.437,50. Já as rainha do pop deverá receber de cachê R$ 17,075 milhões, segundo a Bonus Track, ou US$ 3,3 milhões, conforme cotação do dia 30 de abril. O site informa que a planilha com os gastos foi enviada por e-mail à direção da Funarj, patrocinadora do evento.

Show de Madonna será um dos maiores da história

É esperado o público de 1, 5 milhões na apresentação gratuita que celebra 40 anos de carreira da cantora de 65 anos. O evento está previsto para começar às 20h, com a apresentação do DJ Diplo. Já o show da da diva pop está previsto para começar às 21h45.

Recomendados

LEIA TAMBÉM: Madonna pedindo PIX? Entenda imagem que viralizou nas redes sociais

Além do artista americano, Pabllo Vittar. está cotada para se representar o Brasil no palco, segundo publicado pelo Extra.

Estrutura

Para comportar todo o público, uma estrutura de 812 metros quadrados no total foi montada, com 24 metros de frente e um pé direito de 18 metros, segundo a CNN.

Madonna no Brasil: Como assistir o show da rainha do pop sem sair de casa

O único show de Madonna no Brasil promete ser um dos maiores da rainha do pop. Os fãs que não conseguiram comprar os ingressos ainda têm a oportunidade de cantar os hits da turnê sem sair de casa.

The Celebration Tour in Rio vai ser transmitido na TV. No sábado (04), o show de Madonna na praia de Copacabana vai ser exibido na Globo, depois do capítulo inédito de Renascer.

O ex-MTV Brasil Marcos Mion foi escalado para apresentar o programa especial, que ainda será transmitido com exclusividade no Globoplay e no Multishow.