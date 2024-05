Ángela Aguilar defende Danna após revelar que prefere a Espanha ao México

Apesar de que Danna Paola teve uma grande receptividade por parte de seus fãs no Chile, a famosa nos últimos dias esteve sob os holofotes após, durante uma entrevista realizada em um dos meios de comunicação do país mencionado anteriormente, indicar que prefere a Espanha em vez do México.

Tudo aconteceu quando a locutora a convidou para participar de uma dinâmica de respostas rápidas, onde lhe fez uma série de perguntas, incluindo: "México ou Espanha?", ao qual ela, sem hesitar, respondeu: "Espanha", o que desencadeou vários comentários contra ela nas redes sociais.

Após este comentário polêmico, a famosa foi comparada com diversos artistas como Yahritza y su Esencia, Tiziano Ferro ou Ángela Aguilar, sendo esta última questionada pelo que aconteceu recentemente.

O que disse Ángela Aguilar sobre Danna após o comentário polêmico?

Durante um encontro com a imprensa no Tapete Vermelho do Prêmio Platino 2024, Ángela Aguilar defendeu Danna Paola depois que um vídeo começou a circular no qual ela revela que prefere a Espanha ao México.

"Estou muito cansada de ver mulheres tão trabalhadoras, poderosas, que dedicaram toda a sua vida a essa carreira sendo canceladas por bobagens e metidas em problemas por bobagens", começou a filha de Pepe Aguilar durante a pequena entrevista.

"Na verdade, eu apoio a carreira de qualquer mulher que queira se dedicar à música, que queira se dedicar à indústria e acho muito injusto o que estão fazendo, na verdade", concluiu.

Após as declarações de Ángela, os usuários nas redes sociais deram sua opinião. Alguns indicaram que cada um pode escolher o que quiser, enquanto outros citaram Belinda como exemplo, que, apesar de ser espanhola, sempre defende o México.

"É tão difícil aceitar que cada pessoa é diferente e que podem ter gostos diferentes?"

"Que aprendam com Belinda, que sempre defende o México e diz sentir-se mexicana, mesmo tendo nascido na Espanha."

"Já ninguém pode dizer o que prefere? Você pode ser mexicana, pode preferir o que quiser e qual é o problema?"

“Não me importo com o que dizem, como cantores, só me importa como cantam e cantam lindamente.”