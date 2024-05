Além da Madonna, filme com Lília Cabral causa confusão em Copacabana

Madonna não é a única famosa que causa tumulto em Copacabana. Alguns moradores do bairro carioca também reclamam das gravações de A Lista, peça estrelada pela atriz Lília Cabral, que virou filme pelas mãos dos produtores do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo.

Acontece que, segundo informações do site Purepeople, os moradores de um edifício próximo ao hotel Copacabana Palace não estão contentes com as gravações do longa, que encerra sua estadia no local no dia 2 de maio.

A frustração com o filme estrelado por Lília Cabral, segundo a jornalista Rahabe Barros, do Purepeople, acontece por causa dos transtornos causados durante as gravações.

Lilia Cabral trabalha com a filha Giulia Bertolli no filme A Lista (Reprodução/Instagram)

Moradores chegaram a relatar que não sabiam da autorização dada pela administração do condomínio para as gravações do filme A Lista no prédio localizado na zona sul do Rio de Janeiro.

O entre e sai de pessoas da produção, por exemplo, é um dos transtornos causados no condomínio. Uma fonte chegou a dizer ao site que as filmagens chegam a atrapalhar até no momento de sair da garagem.

“Uma moradora queria sair com o carro por volta do meio dia, mas por causa das gravações na garagem ela não conseguiu passar”, revelou uma pessoa.

Segundo ela, os moradores souberam das filmagens do novo filme de Lília Cabral por causa de uma circular que informou sobre “o início das filmagens”, que estão previstas para chegar ao fim nesta quinta-feira (02).

Os detalhes sobre A Lista

Na peça criada pelo dramaturgo Gustavo Pinheiro, a atriz Lília Cabral interpreta Laurita, uma aposentada que se vê obrigada a estabelecer contato com a vizinha, a jovem Amanda, que é vivida por pela atriz Giulia Bertolli, filha da veterana das novelas da Globo.

No cinema, a história deve seguir a mesma ideia vista no teatro, mas com novas histórias. Ainda não há previsão de estreia do filme A Lista nos cinemas.