A loucura que Anne Hathaway fez por Ricky Martin quando tinha 16 anos e fez com que ele fugisse dela

A famosa atriz contou uma divertida anedota com o cantor

Ricky Martin é um dos cantores mais famosos e bem-sucedidos que começou sua carreira desde muito jovem e tem milhares de fãs em todo o mundo, incluindo atrizes famosas.

ANÚNCIO

Uma das suas maiores fãs é Anne Hathaway, algo que poucos sabiam, e a atriz confessou recentemente durante uma entrevista enquanto promovia seu novo filme The Idea of You.

Anne era uma grande fã de Ricky Martin desde que tinha 16 anos e quando tentou conhecê-lo fez uma loucura, a ponto de assustá-lo e ele acabou fugindo.

Recomendados

A loucura que ela fez

Anne Hathaway revelou a divertida anedota de quando tentou conhecer Ricky Martin quando tinha 16 anos e estava começando sua carreira como atriz.

A atriz, que na época não era tão popular, foi convidada para um ensaio do Billboard Music Awards e, quando viu o cantor, ficou chocada e disse “oh meu Deus, é o Ricky Martin”.

Nesse momento, um produtor a ouviu e disse que se ela queria conhecê-lo, e ela disse "posso?", mas Ricky estava prestes a sair.

Diante disso, o produtor deu a ideia de que ela corresse atrás dele, e Anne seguiu o conselho, então começou a perseguir Ricky, mas o cantor se assustou e acabou correndo e fugindo dela, e ela foi rotulada como perseguidora.

Na verdade, a equipe do evento chamou a atenção da agora famosa atriz, e no final ela não conseguiu conhecer Ricky Martin, e até tentou se desculpar e se sentiu mal e envergonhada pelo que fez, mas agora ela lembra disso com risos e como uma divertida anedota.

Nas redes sociais, tem causado risadas e afirmam que todas fariam o mesmo se vissem o cantor para poder conhecê-lo, além disso, esperam que se conheçam em breve.