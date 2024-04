Três filmes aclamados por sua precisão histórica para desfrutar no streaming

Os filmes sobre temas históricos costumam ser observados com muita atenção quanto à sua precisão em relação à realidade. Embora o realismo absoluto não seja a única métrica pela qual um filme deve ser julgado, aqueles que são historicamente precisos se tornam realmente envolventes, pois uma falha pode quebrar imediatamente a suspensão da descrença e dificultar a conexão do público com a história.

O debate sobre a precisão histórica nos filmes costuma se concentrar em pequenos detalhes, como vestuário e linguagem, mas também podem entrar em jogo outros aspectos, não menos importantes. Abaixo, recomendamos três filmes aclamados pela crítica e pela ciência por sua precisão histórica; todos disponíveis para assistir no Amazon Prime Video e MAX.

O homem do norte (2022)

Disponível na Amazon Prime Video, o filme é baseado em Vita Amlethi, uma história oral que foi transmitida por centenas de anos antes de ser definitivamente registrada em algum momento por volta do ano 1200. A história se espalhou por toda a Europa e acabou formando a base para Hamlet de William Shakespeare. Apesar dos elementos míticos, grande parte do filme é baseada em fatos reais.

O historiador medieval, David M. Perry, reconheceu que o filme se encaixaria na tradição da literatura nórdica por sua estrutura e regras, e também elogiou o retrato que faz da cultura viking, não apenas em sua mitologia e estruturas políticas, mas também em suas vestimentas, moradias e pertences das pessoas.

Apollo 13 (1995)

Apolo 13 é considerado um dos melhores filmes sobre viagens espaciais de todos os tempos. Em um vídeo para a Vanity Fair, o astronauta Chris Hadfield avaliou a precisão histórica e científica do filme e concluiu que ele triunfava em ambos os aspectos. O diretor Ron Howard dedicou muito tempo trabalhando com várias pessoas da NASA para obter uma imagem completa das operações no controle da missão e a bordo da nave lunar.

Ron Howard tentou usar transcrições oficiais como base para o diálogo entre os astronautas e o controle da missão. A frase mais famosa de Apollo 13, "Houston, we have a problem", é apenas um exemplo disso. Apollo 13 recria eventos ocorridos apenas 25 anos antes, mas ainda assim é preciso ter muito cuidado para que a história e a ciência sejam corretas.

Um estado de Liberdade (2016)

O filme ‘Um estado de Liberdade’ é estrelado por Matthew McConaughey como um homem que lidera uma rebelião contra o governo confederado no Mississippi. O filme recebeu críticas mistas e não conseguiu recuperar seu orçamento nas bilheterias. No entanto, ganhou elogios de historiadores por alguns aspectos de sua representação da história real. Garry Adelman, historiador da Guerra Civil, admirou a representação que o filme faz da batalha de Ellesville, na qual uma pequena milícia de antigos soldados confederados se levantou em armas contra seu governo local corrupto.