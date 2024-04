Tão bonitas quanto a mãe? Filhas de Nicole Kidman estrearam no tapete vermelho e surpreenderam

Nicole Kidman conseguiu se tornar uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood devido à sua impecável carreira, com diversos filmes que lhe renderam um Oscar e várias indicações.

‘Tudo por um sonho’ (1995), ‘Retrato de uma dama’ (1996), ‘De Olhos Bem Fechados’ (1999), ‘Moulin Rouge’ (2001), ‘Os Outros’ (2001), ‘As Horas’ (2002), ‘Cold Mountain’ e ‘Dogville’ (2003), entre outros fazem parte do repertório de filmes que ela gravou ao longo de suas mais de 30 décadas como atriz, o que a tornou não apenas merecedora do prêmio da estatueta dourada, mas também de outros prêmios como seis Globos de Ouro, dois Emmy, um BAFTA...

A famosa soube separar sua vida privada de sua faceta como celebridade, então ao longo dos anos se soube muito pouco sobre sua família, e agora suas filhas estrearam: Sunday, de 15 anos, e Faith, de 13, que são fruto de seu casamento com Keith Urban.

As filhas de Nicole Kidman estão muito bonitas

Nicole Kidman foi homenageada pelo Instituto Americano de Cinema após receber o seu prêmio mais importante, o AFI (Life Achievement Award), por sua bem-sucedida carreira. Embora a famosa geralmente apareça sozinha, desta vez decidiu comparecer com suas filhas e seu marido, com quem desfilou no tapete vermelho do Dolby Theatre de Hollywood, Los Angeles.

Ao se tratar de um momento inesquecível para sua carreira como atriz, Nicole apareceu acompanhada por sua família e suas filhas roubaram todas as atenções com sua beleza e grande estilo. Esta é a primeira vez que posam ao lado de sua mãe, pois a última vez que o fizeram foi para uma entrevista e eram apenas umas crianças.

Para a grande ocasião, Kidman esbanjou beleza com um elegante vestido dourado da Balenciaga, e suas filhas não ficaram para trás. Sunday exibiu um vestido com estampa floral, decote coração, cintura marcada e saia rodada, enquanto Faith optou por um design sem alças em vermelho assinado por Monique Lhullier.

A beleza de ambas deixou muita gente fascinada, e vários usuários afirmam que ambas herdaram traços combinados de sua mãe e seu pai.

Ao retrato familiar juntaram-se à festa e à foto, sua irmã, a jornalista Antonia Kidman, sua sobrinha, Sybella Hawley, e seu cunhado, Craig Marran.

Vamos lembrar que Nicole também é mãe de Connor e Bella, que são os filhos adotivos que teve com Tom Cruise, embora tenham decidido ficar ao lado do pai após a separação.