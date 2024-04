Se gostou de Bridgerton vai adorar esse filme de época

‘Bridgerton’, a adaptação da série de livros de Julia Quinn, tem sido um fenômeno que cativou milhões de espectadores na Netflix. Com uma história cheia de intriga, elegância e paixão desenfreada que mostra o pior e o melhor da alta sociedade na época da Regência, é de se esperar que haja tanto tumulto temporada após temporada.

ANÚNCIO

Atualmente, os fãs estão aguardando a terceira temporada, que será dividida em duas partes, e embora a decisão da Netflix de mudar a ordem dos livros tenha incomodado muitos, a história de Penelope Featherington e Colin Bridgerton continua sendo uma das mais aclamadas.

Bridgerton 3 Isso é tudo que você precisa saber sobre os personagens que aparecerão na terceira temporada (Netflix)

Enquanto aguarda a chegada às plataformas em 16 de maio e 13 de junho, há um filme de época que com certeza agradará, trata-se de ‘A Jovem Rainha Vitória’.

Recomendados

Sobre o que é ‘A Jovem Rainha Vitória’?

Nos leva a uma viagem fascinante pelos corredores do poder e do romance da era vitoriana. Dirigido por Jean-Marc Vallée e estrelado por Emily Blunt no papel principal, ‘A Rainha Vitória’ oferece um olhar cativante sobre a vida de uma das figuras mais icônicas da história britânica.

A Jovem Rainha Vitória Esta é uma história que você vai adorar até a chegada de Bridgerton (Netflix)

A trama foca nos primeiros anos de reinado de Victoria, interpretada magistralmente por Emily Blunt, que captura tanto a juventude quanto a determinação desta monarca lendária. O filme começa com a ascensão ao trono de Victoria na tenra idade de 18 anos, enfrentando as complexidades do poder e da política em um mundo dominado por homens.

Através de sua luta para encontrar seu próprio caminho entre conselheiros ambiciosos e manipuladores, revela-se a história de uma mulher que desafiou as expectativas de seu tempo e deixou uma marca indelével na história.

A Jovem Rainha Vitória Esta é uma história que você vai adorar até a chegada de Bridgerton (Netflix)

Um dos aspectos mais marcantes deste filme é o foco na relação entre Vitória e seu confidente, o Príncipe Alberto, interpretado por Rupert Friend. A química entre os dois atores é parte do encanto deste filme, envolvendo o espectador no turbilhão de emoções dos personagens que navegam entre os desafios do amor e da responsabilidade real.

Além disso, algo fundamental no filme é o figurino e a ambientação que ajudaram a criar o tipo de atmosfera adequada e isso foi recompensado com um Oscar.