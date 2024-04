Saiba as adaptações que o Copacabana Palace fez para receber Madonna e sua equipe

O Brasil está a milhão com a passagem de Madonna pelo país. A diva já está no Rio de Janeiro para realizar o show de encerramento da Celebration Tour, que deve acontecer no próximo sábado, dia 4 de maio, nas areias da Praia de Copacabana.

Para receber a cantora, uma série de preparações foram realizadas tanto no hotel Copacabana Palace, onde Madonna e sua equipe estão hospedados e ocupam ao menos 90 quartos do local, quanto nos arredores.

Conforme publicado pelo Correio Braziliense, a cantora está acomodada em uma das suítes presidenciais do hotel. Considerada uma das mais luxuosas do Brasil, a acomodação conta com 100 metros quadrados e pode ser reservada por hóspedes que concordarem em pagar os R$8,5 mil de cada diária.

No local, a cantora conta com serviços de mordomo, champanhe, frutas frescas, doces e até mesmo peças personalizadas com suas iniciais. A suíte ainda possui cama king-size, banheiro com banheira em mármore, minibar, uma sala com obras de arte e uma piscina privativa para o andar. A vista do local é diretamente para a Praia de Copacabana.

Além da acomodação especial, Madonna foi incluída na lista de hóspedes com “exclusividade total”, desta forma todas as suítes do andar em que a cantora está hospedada foram reservadas por ela, garantindo mais exclusividade durante sua estadia.

Ainda no quesito exclusividade e privacidade, a pedido da cantora e de sua equipe, seus momentos de lazer estão sendo ao máximo preservados das câmeras. Para isso, tapumes foram instalados ao redor da piscina do hotel, evitando que o local seja alvo de olhares.

Estrutura especial

Tradicionalmente utilizada por artistas que se apresentam na Praia de Copacabana, a passarela que conecta o hotel à área onde os shows são realizados está recebendo uma estrutura especial para acomodar o show de Madonna. Conforme a CNN, a passarela possui aproximadamente 100 metros e precisou ser reforçada para acomodar a cenografia utilizada no palco.

Além do reforço na estrutura, um elevador foi instalado para facilitar o acesso a estrutura. Vale lembrar que, diferente dos demais palcos da turnê, a estrutura montada em Copacabana tem o dobro do tamanho.

Segurança intensificada

No quesito segurança, a Polícia Militar intensificou o policiamento nos arredores do local do show e do hotel onde Madonna e a equipe estão hospedados. Para isso, foi adotado um esquema similar ao realizado na virada do ano, no qual foram utilizadas câmeras de reconhecimento facial, drones e pontos de bloqueio com revista e detectores de metal. O público esperado para o show é de 1,5 milhão de pessoas.

