Richard Gere revela a razão pela qual decidiu se mudar para a Espanha

Richard Gere se mudará com sua esposa Alejandra Gere

O ator americano Richard Gere planeja se mudar para a Espanha. É importante ressaltar que essa decisão tem chamado a atenção da mídia, pois irá marcar o fim de uma era na vida da estrela de cinema.

Aqui compartilhamos por que o protagonista de 'Uma Linda Mulher' tomou essa decisão.

Por que Richard Gere vai se mudar para a Espanha?

Numa recente entrevista à edição espanhola da revista 'Vanity Fair', o ator explicou a razão por trás de sua decisão de se mudar para a Europa.

Este ano, ele se mudará para a Espanha, o país natal de sua atual parceira, Alejandra Silva.

"Para mim, ir a Madrid vai ser uma grande aventura, pois nunca vivi em tempo integral fora dos Estados Unidos", expressou o ator.

Gere e Silva casaram-se na Espanha há seis anos. Inicialmente, após o casamento, o casal estabeleceu sua residência em Nova York, mas agora, seis anos depois, optaram por mudar de país.

"Ela foi muito generosa ao me dar seis anos vivendo no meu mundo, então acho justo que eu lhe dê pelo menos mais seis vivendo no dela", acrescentou Gere.