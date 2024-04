Revelada a trama de ‘10,000 Ships’, o spin-off de ‘Game Of Thrones’ que a HBO cancelou

Numa recente entrevista, o produtor e diretor de cinema Brian Helgeland compartilhou novos detalhes sobre o spin-off cancelado de ‘Game of Thrones’ intitulado “10,000 Ships”.

Embora a série não tenha recebido luz verde da HBO, Helgeland revelou a trama e expressou sua esperança de que um dia possa se concretizar.

‘10,000 Ships’ foi ambientada mil anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’, o que foi um dos principais motivos pelos quais a produtora decidiu não avançar com a série.

O diretor explicou que, embora o projeto tenha sido muito bem sucedido, os executivos consideraram que ele se afastava muito dos pilares da série original.

A história de Nymeria

A trama centrava-se na rainha Nymeria e era baseada em um fragmento sobre ela que aparecia em uma enciclopédia de Westeros. Brian comparou a história:

"Essencialmente, era a história de Moisés, mas trocando-o por Nymeria. Seu país é arruinado e seu povo é forçado a viver na água, por isso a série se chamava 10.000 navios. No final, eles têm que partir e encontrar um novo lar, como os israelitas ao sair do Egito."

E continuou: "Ela lidera toda essa gente, tentando mantê-los unidos, mas as coisas sempre correm o risco de desmoronar enquanto viajam por uma versão fictícia do Mediterrâneo, procurando um novo lar para se estabelecer".

O desenvolvimento e o limbo

Embora esta série não tenha recebido sinal verde oficial, o projeto começou a ganhar força em 2017 e em maio de 2021 a roteirista Amanda Segel se juntou à equipe.

No entanto, a série ficou estagnada no limbo e sua produção não avançou. Apesar disso, Brian mantém a esperança de que a série possa ser realizada no futuro.

Outros projetos

A HBO sempre considerou possíveis spin-offs ambientados no universo de ‘Game of Thrones’. Até agora, apenas a série ‘Dunk e Egg’, baseada em ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, recebeu sinal verde.

No entanto, o chefe da HBO, Casey Bloys, revelou que estão constantemente trabalhando em diferentes roteiros e ideias relacionadas ao mundo de Westeros.