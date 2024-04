Renascer: Mariana mata Egídio e faz justiça com as próprias mãos

Em Renascer, a morte de Egídio (Vladimir Brichta) pode ser dada como certa e, ao que parece, Mariana (Theresa Fonseca) será a grande responsável por vingar o assassinato de José Venâncio (Rodrigo Simas) na reta final da novela da Globo.

Seguindo o roteiro original, escrito por Benedito Ruy Barbosa em 1993, o principal vilão da novela morre numa tocaia na estrada, da mesma forma que o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Mas, Egídio não tem apenas um inimigo em Renascer e apenas no último capítulo a Globo revela quem realmente matou o coronel.

Em Renascer, Egídio (Vladimir Brichta) morre em tocaia armada por Mariana (Theresa Fonseca) (Reprodução/Globo)

Renascer: Mariana faz justiça com as próprias mãos

Segundo o site TV História, a personagem de Theresa Fonseca em Renascer será a grande responsável pela vingança da família Inocêncio.

Muitas pistas serão dadas nos capítulos exibidos depois da morte de Egídio em Renascer, inclusive a mudança de personalidade da esposa de José Inocêncio. Mas, ela não será a única suspeita.

Muitos personagens da novela querem matar Egídio

Até o último capítulo da novela, outros personagens entram na lista de suspeitos. Damião (Xamã) é um dos principais, afinal, o ex-capataz de Egídio estava disposto a matar o vilão a mando de José Inocêncio.

O protagonista de Renascer também está na lista de “quem matou Egídio”. Antes mesmo de Mariana fazer justiça com as próprias mãos, o pai de Venâncio prometeu vingar a morte do rapaz, mas voltou atrás.

Em Renascer, Egídio (Vladimir Brichta) não aceita fim do casamento com Dona Patroa (Camila Morgado) e transforma a vida dela num inferno (Reprodução/Globo)

Pode sobrar até mesmo para Dona Patroa (Camila Morgado), que pede o divórcio e muda sua personalidade nos próximos capítulos.

Vale lembrar que Bruno Luperi pode alterar a qualquer momento o final de Egídio, afinal, faltam alguns meses para o fim de Renascer. A previsão é que o último capítulo seja exibido no dia 6 de setembro.

* As informações sobre os capítulos da novela Renascer podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.