Renascer: Grávida, Sandra prefere esconder a novidade de João Pedro

Os próximos capítulos de Renascer revelam que Sandra (Giullia Buscacio) engravida de João Pedro (Juan Paiva), mas prefere esconder que espera um filho por causa de Mariana (Theresa Fonseca).

A descoberta da gestação acontece depois que a filha de Egídio (Vladimir Brichta) e o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) terminam o namoro. Ela não aceita o fato dele ainda nutrir o amor que sente pela madrasta.

Eliana (Sophie Charlotte) será a primeira a saber que Sandra está grávida, já que, nos próximos capítulos da novela, a viúva de Venâncio (Rodrigo Simas) vira sócia da filha de Egídio na antiga casa de Jacutinga (Juliana Paes).

Como Sandra descobre a gravidez inesperada?

Depois de ficar indecisa com a reabertura do bordel, a personagem de Giullia Buscacio em Renascer decide que o local será uma casa de forró.

Renascer: Sandra (Giullia Buscacio) conta para Eliana (Sophie Charlotte) que espera um filho de João (Juan Paiva) (Fábio Rocha/Globo)

Junto com Eliana e Rachid (Almir Sater), a ex-namorada de João Pedro toma como certo que abrir um bordel não é o melhor para o seu futuro e opta pela casa de shows.

A gravidez de Sandra vem à tona no capítulo do dia 7 de maio, mesmo dia em que ela comenta com Eliana sobre as suas suspeitas.

Egídio e Dona Patroa descobrem tudo

Depois de Eliana, será a vez da família de Sandra saber da novidade. Ainda sem contar para João Pedro que espera um filho deles, ela abre o jogo com os pais.

Para Dona Patroa (Camila Morgado), que decide ser chamada apenas pelo nome de batismo, a personagem revela tudo quando Dona Patroa deixa a fazenda de Egídio e vai morar com a filha.

Renascer: Iolanda (Camila Morgado) aconselha Sandra, que espera seu primeiro filho (Reprodução/Globo)

Numa conversa emocionante, Sandra deixa escapar que espera um filho de João Pedro. A nova vovó de Renascer fica muito feliz.

Egídio já não gosta muito da novidade. O vilão fica em choque ao descobrir que sua filha está grávida da família inimiga.

João nem desconfia de Sandra

João Pedro será o último a saber da gravidez de Sandra. Separada do filho de José Inocêncio, ela revela para todos que o pai da criança não saberá de sua gestação.

Dona Patroa, que agora é chamada de Iolanda, não gosta de saber disso e dá alguns conselhos valiosos para a filha.

* As informações sobre os capítulos da novela podem mudar por causa da edição da Globo.