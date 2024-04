Rei Charles recebe alta para retomar suas atividades oficiais

O rei do Reino Unido realizará seu primeiro grande compromisso público desde o diagnóstico de câncer

O rei Charles III anunciou oficialmente sua primeira aparição pública desde que foi diagnosticado com câncer. De acordo com relatos, os médicos deram sinal verde para o rei retomar suas atividades porque estavam “muito encorajados” pelo progresso de seu tratamento.

O Rei Charles inicia suas primeiras atividades oficiais

Espera-se que o rei e sua esposa, a rainha Camilla, visitem um centro de tratamento de câncer para se reunir com médicos especialistas e pacientes.

Lembremos que Charles III, de 75 anos, suspendeu suas funções quando passou por uma cirurgia de aumento da próstata e, posteriormente, foi diagnosticado com câncer. No entanto, a natureza exata de seu câncer não foi revelada.

Rei Charles III e sua esposa Europa Press (CASA REAL BRITÁNICA/Europa Press)

Kate Middleton também tem câncer

A nora deles, Kate, a princesa de Gales, de 42 anos, também passou por uma cirurgia abdominal e, recentemente, após muitas especulações, anunciou que está fazendo quimioterapia. No entanto, os detalhes também foram omitidos.

Onde estará o rei Charles III?

O primeiro evento público do rei será na terça-feira e está planejado para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer e destacar a pesquisa inovadora.

O rei é patrocinador do Cancer Research UK e do Macmillan Cancer Support, enquanto a rainha é presidente da Maggie’s, outra organização de caridade de apoio ao câncer.

Apesar do seu diagnóstico, o rei Charles tem comparecido a audiências selecionadas e continua a exercer os seus assuntos oficiais de estado.

Na sexta-feira, o Palácio de Buckingham disse que os médicos estavam “muito encorajados” com o progresso do tratamento e eram “positivos” sobre a sua contínua recuperação. Apesar de que voltará aos eventos oficiais públicos e continuará com o tratamento para o câncer, o cronograma estará sujeito a mudanças médicas.