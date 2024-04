Quem traiu quem? Radamés revela que teve um caso com Viviane Araújo quando ela ainda era casada com Belo

Parece que o caso Belo e Gracyanne está longe de acabar, porque agora entraram outros personagens na história. Radamés Furlan disse na última segunda-feira (29) que teve um caso com Viviane Araújo quando ela ainda era casada com Belo.

Entenda as polêmicas

A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’, e confirmada posteriormente para a ‘Revista Quem’ pela assessoria de imprensa do jogador de futebol, que disse:

“Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade”.

Ele ainda diz que não sabe se houveram outras traições por parte dela, mas que eles tiveram sim um caso extraconjugal.

“Não sei se ela traiu [o Belo] com outras pessoas, mas era eu que estava no momento e isso eu posso provar”.

De acordo com o jogador, ele e Viviane se conheceram em 2005 e passaram a se envolver. A separação de Belo veio em 2007.

“Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada”, disse o ex-Fazenda.

Vale lembrar que, na época do rompimento entre Viviane Araújo e Belo, Gracyanne foi apontada como pivô da separação por ser amante do cantor.

O cantor Belo falou abertamente sobre o fim de seu casamento com a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa. Durante sua participação no Domingão com Huck deste domingo, dia 28 de abril, o pagodeiro abriu o jogo e revelou parte do processo de separação que vem vivendo nos últimos meses.

Segundo publicado pelo gshow, Belo revelou que o processo vem se estendendo desde o ano passado e não descartou a possibilidade de uma reconciliação com Gracyanne, reforçando a própria fala da ex-companheira ao afirmar que existe amor entre o ex-casal.

“Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida”, comentou o cantor durante o papo com Huck. “Já venho num processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos”, declarou Belo.