Quanto ‘Challengers’ arrecadou em seu primeiro fim de semana em cartaz

O filme ‘Challengers’ ou ‘Rivais’ na vesão brasileira, conseguiu garantir o primeiro lugar na bilheteria nacional em seu primeiro fim de semana em cartaz, arrecadando US$15 milhões de 3.477 salas de cinema nos Estados Unidos.

Apesar de ser direcionado a audiências adultas, o orçamento de US$55 milhões, sem incluir os custos de marketing, do filme impede que ele alcance uma atuação de campeonato.

No entanto, a Amazon MGM, o estúdio por trás deste filme, argumenta que o sucesso de um filme não se limita ao seu desempenho nas telas de cinema.

Sucesso fora da bilheteria

De acordo com a empresa, o lançamento nos cinemas proporciona uma maior visibilidade e prepara o terreno para um lançamento bem-sucedido no Prime Video, o serviço de streaming da Amazon.

Além disso, de acordo com relatórios da Variety, Kevin Wilson, chefe de distribuição de cinemas da Amazon MGM Studios, mencionou:

“Este filme vai render muito mais do que o esperado quando chegar à nossa plataforma. As finanças da Amazon são um pouco diferentes em termos de comparação com outros estúdios”.

Alguns especialistas da indústria estão céticos em relação à nova abordagem de Hollywood, onde gigantes tecnológicos como Apple e Amazon dependem de receitas pós-lançamento e sucesso no streaming para medir o desempenho de um filme.

De acordo com o mesmo relatório, Jeff Bock, analista da Exhibitor Relations, aponta que ao considerar as cifras de bilheteria ao longo das décadas, ‘Challengers’ parece ser um intérprete médio.

De acordo com essas declarações, apesar de seu desempenho nas bilheterias, este filme ainda pode ser um concorrente na corrida pelos prêmios.

O filme, dirigido por Luca Guadagnino e com um elenco destacado que inclui Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist, tem recebido elogios por sua abordagem elegante e apaixonada.

O filme tem uma classificação de 88% no Rotten Tomatoes e uma classificação B+ no CinemaScore pelo público.