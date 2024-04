‘Paparico do Molejo’: Anderson Leonardo deixou dezenas de músicas inéditas gravadas

O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, faleceu na última sexta-feira após complicações de saúde causadas por um câncer na virilha, encerrando uma carreira de mais de 30 anos, mas quem pensa que não ouvirá mais a voz do cantor está enganado. Antes de morrer, ‘Anderson Molejo’ deixou pelo menos 60 músicas gravadas com sua voz, adiantou um amigo do cantor.

ANÚNCIO

O trabalho novo ainda não foi lançado e muitas canções são inéditas, parte de um trabalho chamado Paparico do Molejo, disse o amigo Marquynhos Sp em entrevista à revista Caras Brasil.

As novas músicas, segundo Marquynhos, serão lançadas pelo grupo Molejo aos poucos e há inéditas e algumas releituras e a expectativa é de que esse material seja lançado no segundo semestre deste ano. “Esse foi o último trabalho dele em vida”, disse.

Recomendados

Marquynhos falou também que a banda Molejo vai cumprir com um pedido feito pelo vocalista antes de partir: “A agenda continua, porque é o que ele pedia para os artistas, que são os companheiros dele, para não parar o Molejo e não parar a agenda. Então o Molejo continua com cinco artistas: Andrezinho, Claumirzinho, Tio Lúcio, Jimmy e Robson Calazans”, disse.

FILHA FAZ HOMENAGEM

A filha de Anderson Molejão, Alessa Cristyne está grávida de oito meses e publicou uma série de imagens para homenagear o pai. Em uma delas, escreveu uma carta ao pai como se fosse o filho dela falando com o avô.

“Oi vovô, a mamãe sempre fala do quanto fui desejada por você. Outro dia, ela me contou a história de quando você conheceu meu papai e logo de cara já fez o seguinte pedido: A missão de me dar um neto é sua.”