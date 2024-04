Os lançamentos que chegarão às telonas nas próximas semanas e você não vai querer perder

Adoramos a Netflix e todas as plataformas de streaming que nos permitem assistir aos melhores filmes e séries do conforto de nossa casa, mas também ir ao cinema para ver as estreias mais esperadas é uma experiência que vale a pena. Portanto, prepare-se para se emocionar, pois nas próximas semanas teremos muitos títulos que prometem nos levar em viagens épicas, nos mergulhar em mundos fantásticos e nos cativar com histórias que nos deixarão sem fôlego.

Filmes que chegarão às telonas nas próximas semanas

Garfield: o Filme (1 de maio)

Este é o próximo filme de comédia e aventura do gato animado mais preguiçoso e comilão da tela. Não é uma continuação, mas um reinício dos filmes anteriores. Na história, Garfield e seu leal e silencioso companheiro canino Odie deixarão sua vida confortável e perfeita para participar de um assalto de alto risco com o pai perdido de Garfield, um gato de rua desalinhado chamado Vic.

Imaculada (30 de maio)

Sydney Sweeney tem se destacado como uma das favoritas, demonstrando sua grande versatilidade na tela, seja em comédias românticas ou dramas intensos. Agora, a atriz estrela este filme de terror que promete arrepiar os cabelos. Nele, Sweeney interpreta Cecilia, uma freira que visita um convento para fazer seus votos, mas logo se vê presa em um pesadelo sem fim ao descobrir que as aparências enganam e que nada é o que parece.

Planeta dos Macacos: O Reinado (9 de maio)

Os filmes ‘Planeta dos Macacos’ tiveram um impacto duradouro na cultura popular e na indústria cinematográfica desde o seu início na década de 1960, explorando temas complexos como a natureza humana, a sociedade e o poder. Este filme continuará a saga de 2011 e nos apresenta uma era muitos anos após o reinado de César, quando um jovem macaco embarca em uma jornada que o levará a questionar tudo o que lhe foi ensinado sobre o passado e a tomar decisões que definirão o futuro tanto dos macacos quanto dos humanos.

Amigos imaginários (16 de maio)

Amigos Imaginários Próximas estreias de maio nos cinemas (Paramount Pictures)

Do escritor e diretor John Krasinski (The Office), ‘Amigos Imaginários’ narra a história de uma menina que descobre sua extraordinária habilidade de ver os amigos imaginários de todos e explora como ela usa esse superpoder em uma aventura mágica para reunir os amigos imaginários esquecidos com seus respectivos donos.

Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming e Fiona Shaw lideram o elenco, além de contarem com as vozes de Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. e Steve Carell, entre outros. Cada personagem traz sua singularidade, refletindo o poder da imaginação infantil em uma história que promete cativar a atenção de públicos de todas as idades.

Furiosa: Uma saga Mad Max (23 de maio)

Após anos de rumores, atrasos e disputas entre o diretor George Miller e a Warner Bros., finalmente a sequência de ‘Mad Max: Estrada da Fúria’ fará sua tão esperada estreia nas telonas. A história se concentrará em uma versão mais jovem do personagem interpretado por Charlize Theron em ‘Estrada da Fúria’, e segundo o diretor, o filme abrangerá vários anos da vida desse personagem, que será interpretado pela atriz Anya Taylor-Joy.

Numa entrevista para a Empire Magazine, ele explicou: “A história é a saga de Furiosa, e como ela é expulsa de sua casa e passa o resto de sua vida tentando voltar. Em ‘Mad Max: Estrada da Fúria’, a história se desenrola ao longo de três dias e duas noites. Este filme é diferente, tem muitos locais diferentes. É uma odisseia. Não há dúvida”.