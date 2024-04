Onde já houve fogo, resta a brasa? Ex de Ricky Martin está de férias com ele no Japão

O cantor está de férias no Japão não só com seus filhos, mas também com o ex

Há alguns dias, Ricky Martin foi de férias com seus filhos mais velhos, Valentino e Matteo, para o Japão, e tem compartilhado os adoráveis e divertidos momentos em suas redes sociais.

ANÚNCIO

No entanto, recentemente soube-se que o cantor não está apenas com seus filhos, também está acompanhado por alguns amigos e um de seus ex-namorados.

Quem é o bonitão ex de Ricky Martin com quem ele está de férias no Japão

Trata-se de Carlos González, um empresário porto-riquenho que teve um relacionamento com o cantor de 2012 a 2013, e até apareceu com o cantor nas capas de revistas com Matteo e Valentino.

Recomendados

Naquela época, falou-se em planos de casamento, mas eles se separaram em 2013 sem dar uma razão, e embora tenha sido especulado que foi por infidelidade, o cantor negou isso em diferentes ocasiões.

Agora, mais de 10 anos depois, parece que se juntaram para sair de férias, o que levantou suspeitas de uma reconciliação.

O cantor compartilhou uma imagem com seus filhos em seus stories do Instagram, onde estava Carlos González e o próprio empresário compartilhou algumas fotos no Japão, sem Ricky aparecer, e muitos perguntaram se eles tinham voltado, mas ele não respondeu.

“Voltou com o Ricky? 😊”, “cheira a reconciliação para mim”, “acho que onde houve fogo, cinzas ficam”, “vocês estão destinados a ficarem juntos”, “Andando com Rickyyyyy!!!!!🫶🏻🫶🏻🫶🏻🎊”, “que felicidade vê-los juntos novamente”, “Carlos, amamos você e que felicidade saber que está com Kiki aproveitando 😍”, e “Me diga que está com o Ricky sem me dizer que está com o Ricky 😍”, foram algumas das reações nas redes.

Até o momento, nem o cantor nem o empresário se pronunciaram sobre os rumores, mas deixaram claro que estão se divertindo muito durante estas férias.