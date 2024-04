O SEVENTEEN lança ‘17 IS RIGHT HERE’, seu novo álbum de sucessos

SEVENTEEN estreia '17 IS RIGHT HERE', seu novo álbum

Os ícones do k-pop SEVENTEEN lançam hoje seu novo álbum de sucessos 17 IS RIGHT HERE, junto com o vídeo musical avant-garde do single principal “MAESTRO”.

Com base no som característico do grupo, ‘SEVENTEEN RIGHT HERE’, ‘17 IS RIGHT HERE’ é uma prova do atual domínio do SEVENTEEN e uma promessa para o futuro. Composto por 2 CDs, o álbum apresenta 4 novas músicas, versões coreanas de 8 singles japoneses, 20 singles coreanos e uma versão instrumental digital apenas do single de estreia do grupo, “Adore U”.

Esta extensa lista de músicas que compõem a famosa discografia da banda é um lembrete da progressão do SEVENTEEN e sua evolução constante como artistas, enquanto as faixas recentemente adicionadas apontam para um futuro promissor com muito mais por vir.

O novo single “MAESTRO” representa melhor essa progressão, entrelaçando elementos dos últimos 7 lançamentos da banda: “Adore U”, “VERY NICE”, “Oh My!”, “Fear”, “Rock with you”, “CHEERS” e “Super” - ao mesmo tempo que inova em um estilo e conceito enormemente original. Alinhando-se com a mensagem central do grupo sobre a solidariedade, esta cativante pista de dança R&B ilustra como juntos podemos orquestrar nosso próprio universo como um ‘maestro’.

Para amplificar ainda mais esta mensagem, o videoclipe de “MAESTRO” é ambientado em um mundo distópico escuro onde qualquer coisa, incluindo música e arte, pode ser facilmente criada com tecnologia. Os 13 membros exploram o conceito de “verdadeira criação” enquanto confrontam e eventualmente abraçam os seres desconhecidos que lhes são apresentados, terminando o vídeo com uma pergunta que convida à reflexão: “Quem é o verdadeiro MAESTRO?”.

Além do single principal, a potência criativa mostra sua versatilidade através de três faixas unitárias. "LALALI" captura a confiança descontraída da Hip-hop Unit, enquanto "Spell" oferece o sentimento sensual de amor da Performance Unit e "Cheers to Youth" encarna a celebração da Vocal Unit pelos simples prazeres da vida. Membros como WOOZI, S.COUPS, WONWOO, MINGYU, VERNON, THE 8 e DINO participaram da produção.

Na conferência de imprensa global antes do lançamento do álbum, o SEVENTEEN compartilhou que 17 IS RIGHT HERE é apenas o começo do que está por vir. O grupo insinuou a oportunidade de se conectar com fãs de todo o mundo, revelando pela primeira vez sua turnê pelos Estados Unidos no outono deste ano. Na Europa, estão prontos para adornar o palco principal do Glastonbury e serão o único grupo de k-pop a se apresentar no Lollapalooza Berlin deste ano. Além disso, o SEVENTEEN está programado para retornar com outro álbum na segunda metade deste ano, oferecendo aos seus fãs muita antecipação e emoção.

De acordo com a PLEDIS Entertainment, "17 IS RIGHT HERE" ultrapassou as três milhões de pré-vendas em 19 de abril, 10 dias antes do lançamento oficial, alcançando um recorde impressionante de vendas.

