O filme de ficção científica que lidera o top 10 da Netflix: os críticos o reprovaram

Netflix lança inúmeros filmes originais de todos os gêneros e países praticamente diariamente; no entanto, enquanto alguns são elogiados por críticos de cinema especializados, outros são criticados.

O último é o caso da produção que atualmente ocupa o primeiro lugar no top 10 de projetos cinematográficos em língua inglesa mais reproduzidos em todo o mundo na plataforma.

Qual é o filme que está no topo do top 10 da Netflix e foi massacrado pela crítica?

Trata-se de Rebel Moon (Parte dois): A guerreira que deixa marcas, um épico filme de ficção científica e ação dirigido por Zack Snyder que chegou ao catálogo da Netflix em 19 de abril.

Com um impressionante total de 21,4 milhões de visualizações em dois dias, a ópera espacial alcançou o primeiro lugar no ranking dos filmes em inglês mais assistidos de 15 a 21 de abril em todo o mundo.

A superprodução milionária tem se mantido no topo do top 10 desde o seu lançamento. Portanto, pode-se dizer que tem sido um verdadeiro sucesso entre o público inscrito no serviço digital.

No entanto, tal como aconteceu com o primeiro filme desta saga estrelado por Sofia Boutella, a crítica especializada em cinema deu críticas regulares a ruins a este ambicioso filme.

La parte dos de 'Rebel Moon' es uno de los grandes estrenos de Netflix para la tercera semana de abril | (Clay Enos/Netflix © 2024)

O que a crítica disse sobre Rebel Moon (Parte dois)?

William Bibbiani, do The Wrap, estava entre os especialistas em cinema que deram uma crítica extremamente negativa para Rebel Moon (Parte dois): A guerreira que deixa marcas depois de assisti-la.

O crítico opinou que "toda a ação não pode compensar a história sem sentido e os personagens medíocres da sequência (...). Este filme não consegue deixar uma marca. Primeiro teria que impressionar algo".

David Ehrlich do IndieWire escreveu em sua crítica que “qualquer esperança real para a segunda parte da epopeia da Netflix de Snyder está morta desde dezembro passado, mas ainda é chocante descobrir o quão inanimado este filme é”.

Por sua vez, Valerie Complex do Deadline concluiu que “a ópera espacial de Zack Snyder desce ainda mais por um buraco negro de insignificância” com esta segunda parte da história.

Robbie Collin do Telegraph deu duas estrelas em cinco para este filme e afirmou que “parece promissor, mas esta ópera espacial nunca faz você se importar com quem ganha ou perde”.

Escena de 'Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas' (Netflix © 2024)

Dan Jolin, da Empire, deu a mesma classificação. "Um pouco melhor do que a 'Parte um', mas ainda é uma ficção científica estranha, caótica e sem humor que te dá poucas razões para comemorar a potencial continuação deste Snyderverse", disse.

Ian Sandwell, do Digital Spy, também concedeu duas estrelas. "Não se pode negar que Snyder criou um mundo interessante, mas esqueceu-se de contar uma história interessante nele", avaliou.

Enquanto isso, Justin Clark, da Slant, afirmou que a sequela de Rebel Moon “se concentra mais em seus pontos fortes, mas não consegue superar os pontos fracos”. Sua classificação foi de duas estrelas em quatro.

Além disso, Lya Rosén do jornal La Tercera concluiu que era “um relato onde Snyder mais uma vez usa a violência e a parafernália dos efeitos especiais para suprir a falta de dramatismo e profundidade dos personagens”.

"Não é bom, mas é algo."

No entanto, os críticos também encontraram aspectos positivos em Rebel Moon (Parte dois). Owen Gleiberman, da Variety, chamou o filme de “uma mediocridade narrativa”, mas reconheceu que “como entretenimento, tem desenfreamento e ritmo”.

Amy Nicholson, do Los Angeles Times, descreveu o projeto que acumula mais de 44.000.000 de horas de visualização na Netflix como um “delirante amontoado de imitações, não é bom, mas é algo”.

Kristy Puchko, da Mashable, disse que “esta sequela - que na realidade parece mais o segundo ato de uma montagem de Snyder que se beneficiaria de uma edição generosa - é melhor do que o que veio antes”.

Enquanto isso, Jesse Hassenger do The Guardian a chamou de “original e clichê ao mesmo tempo, é improvável que converta alguém, mas sua sinceridade tem algo encantador”. Ele deu três estrelas de cinco.

Frank Scheck, do The Hollywood Reporter, afirmou que o filme é “mais do mesmo, que não era bom para começar”, mas “Snyder oferece uma ampla exibição de talento visual e habilidade para a ação”.

Por último, Enrique Abenia da Cinemanía deu duas estrelas e meia de cinco. “Embora a fé em Zack Snyder tenha sido perdida, a curiosidade por seu cinema ainda persiste”, disse. “Ele oferece um espetáculo espacial que entretém sem prender, exatamente como acontecia na primeira parte”.

Sobre o que é Rebel Moon (Parte dois): A guerreira que deixa marcas?

"Rebel Moon (Parte dois): A guerreira que deixa marcas retoma a épica saga de Kora e os guerreiros que sobreviveram. Neste ponto, eles estão dispostos a sacrificar tudo e lutar com os corajosos habitantes de Veldt para defender o que era uma vez uma aldeia pacífica e agora é um novo lar para aqueles que perderam o seu na luta contra Mundo Mãe", diz a sinopse oficial.

"Na véspera da batalha, os guerreiros enfrentam seu próprio passado e revelam sua razão para lutar. À medida que toda a força do Reino cai sobre a incipiente rebelião, laços inquebráveis são forjados, surgem heróis e nascem as lendas", lê-se no texto compartilhado pela Netflix.