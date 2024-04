Netflix: o filme romântico que vai te deixar chorando sem parar

Chega o fim de semana e a Netflix tem em seu catálogo uma lista de filmes românticos que você não pode perder. Entre eles está o filme ‘Através da Minha Janela 3: Olhos nos Olhos’, a última parte da trilogia que conquistou os espectadores.

A través de tu mirada é a terceira parte da série de filmes iniciada por ‘Através de minha Janela’ e ‘Através da minha janela: um mar entre nós’'.

Após os acontecimentos da segunda parte narrados no filme ‘Através da minha janela: um mar entre nós’’.(2023), Raquel (Clara Galle) e Ares (Julio Peña) retornam neste desfecho. Os dois jovens conseguirão superar os obstáculos e se apaixonar novamente?

Depois do verão, Ares e Raquel não conseguem encontrar uma maneira de continuar seu relacionamento e decidem seguir caminhos separados. Mas, quando o inverno chega e ambos estão em Barcelona, se reencontram.

O amor e o desejo que sentem um pelo outro são inegáveis. Então, encontrarão uma maneira de ficar juntos novamente?

O amor, o ingrediente perfeito

Estas versões cinematográficas diferem do material de origem, porque colocam maior ênfase na evolução da trama envolvendo Raquel Mendoza (Galle) e Ares Hidalgo (Peña).

Além dos dois protagonistas, Eric Masip e Hugo Arbués voltam a interpretar os irmãos Hidalgo, enquanto Natalia Azahara, Emilia Lazo, Andrea Chaparro, Iván Lapadula e Carla Tous completam o elenco principal, conforme relatado pelo portal El Cronista.

De acordo com a sinopse do Filmaffinity, "Raquel e Ares têm um relacionamento à distância. Finalmente se reencontram durante o verão nas paisagens da Costa Brava com seus amigos, mas começam a questionar se o relacionamento deles poderá resistir ao tempo".

Numa entrevista à agência EFE, Julio Peña Fernández revelou que este filme é tão bom quanto os dois anteriores. "Tem o ingrediente perfeito, que é o amor, e acredito que damos um desfecho justo e bonito aos personagens. Tanto a equipe quanto nós estamos felizes com o resultado".

Então prepare-se com seu parceiro para passar um fim de semana juntos e assistir a este filme que os fará chorar e se emocionar de amor.