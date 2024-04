Netflix: o aclamado filme que vai te dar uma lição de vida que tocará o coração

A Netflix conseguiu tornar-se uma das plataformas de streaming mais proeminentes, oferecendo liberdade para escolher o conteúdo preferido por milhões de assinantes. Seu extenso catálogo abrange uma ampla seleção de séries e filmes, mas também é cuidadosamente projetado para atender a uma audiência diversificada e exigente ao tomar decisões sobre o que assistir.

Emocionante, cheio de drama e reflexões sobre a vida

Nesse sentido, há um filme que se destaca dos demais e que está totalmente disponível na plataforma de streaming: “A Vida Secreta de Walter Mitty”.

“A Vida Secreta de Walter Mitty” é a segunda adaptação cinematográfica do conto “The Secret Life of Walter Mitty”, publicado em 1939. É um filme dirigido e estrelado por Ben Stiller no papel de Walter Mitty, ao lado de Kristen Wiig. Foi lançado no Festival de Cinema de Nova York em 2013 e atualmente é uma das melhores opções para assistir na Netflix.

A trama de "A Vida Secreta de Walter Mitty", um filme disponível na Netflix, centra-se em Walter Mitty, um solitário gerente do departamento de negativos fotográficos da revista Life em Nova York, que leva uma vida normal e rotineira. No entanto, ele sempre tem fantasias emocionantes e cheias de ação para escapar de sua triste realidade. Ele é secretamente apaixonado por sua colega Cheryl.

"A sinopse oficial da Netflix revela: 'O tímido editor de fotografia Walter Mitty sempre sonha acordado para escapar de sua vida tediosa. Até que uma aventura real lhe mostra que ser um herói não é tarefa fácil'."

A vida de Walter sofre uma mudança quando a revista busca avançar para a era digital e as demissões são inevitáveis. Por isso, Walter tem que enfrentar a tarefa de entregar o negativo 25 do fotógrafo Sean O’Connell, crucial para a última capa impressa. Assim, começa uma aventura titânica que o levará a diferentes lugares do mundo para refletir plenamente sobre a vida e tudo o que conhece.