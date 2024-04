Não é um traje “de Frida Kahlo”: o verdadeiro significado da vestimenta de Salma Hayek no concerto de Madonna

A atriz fez parte do último concerto da Madonna na Cidade do México

Madonna, a Rainha do Pop, deixou uma marca indelével na indústria musical desde o seu início nos anos 80 até aos dias de hoje. A sua influência e legado transcendem gerações, tornando-a num ícone incontestável, e não é surpreendente que os seus shows continuem a ser muito comentados pela sua entrega e todos os elementos que os compõem.

ANÚNCIO

A cantora deu uma série de concertos na Cidade do México como parte de sua turnê MADONNA The Celebration, nos quais teve convidados especiais, incluindo o ator Alberto Guerra e Wendy Guevara. Ambos tiveram seu momento de brilhar, mas foi Salma Hayek, durante o terceiro show da cantora, que se consagrou como a rainha absoluta.

A cumplicidade que demonstraram no palco inundou o Palacio de los Deportes com uma atmosfera vibrante entre os presentes, mas o que chamou a atenção foi o vestido de Hayek. Muitos o descreveram como "o traje de Frida Kahlo", no entanto, internautas saíram para apontar que é muito mais do que isso, pois tem uma origem e significado especial que merece ser reconhecido.

Recomendados

O significado e origem do traje de Salma Hayek

A atriz subiu ao palco ao lado da Rainha do Pop como parte do segmento musical da música “Vogue”, onde eles “avaliaram” os dançarinos.

Não é de surpreender que Salma sempre acabe sendo associada à pintora mexicana Frida Kahlo, afinal, ela a interpretou no filme "Frida", que é considerado uma obra-prima que deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica.

Embora a pintora seja uma figura mexicana que merece todo o reconhecimento, é errôneo nomear as roupas que ela usava como "vestidos de Frida Kahlo".

“Não é um traje de “Frida” representa a identidade cultural de Juchitan, a saia faz parte do traje de Gala das Tehuanas, por trás há uma técnica requintada feita em tear de crochê e corrente. Frida os usava, só isso”, disse um usuário nas redes sociais.

A atriz se exibiu no show de Madonna com um traje típico Instagram (Instagram)

A vestimenta das mulheres de Juchitán é muito mais do que uma simples peça de roupa; é uma expressão viva e colorida da identidade cultural enraizada na comunidade zapoteca do sul do México.

No coração desta tradição está a saia do traje de Gala das Tehuanas, uma peça emblemática que incorpora a riqueza cultural e o orgulho das mulheres de Juchitán.

Traje típico das mulheres de Juchitán Pinterest (Pinterest)

Esta saia, com suas pregas elaboradas e bordados intrincados, é mais do que uma peça de vestuário: é um símbolo de resistência, feminilidade e ligação às raízes indígenas.

Ao usá-la, as mulheres de Juchitán não apenas honram seu patrimônio cultural, mas também celebram sua identidade única e seu lugar no tecido social de sua comunidade. Trata-se de uma vestimenta que, perante o mundo, é um lembrete vibrante da beleza e diversidade das tradições culturais que continuam vivas e florescentes em todo o México.