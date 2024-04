Na reta final da gravidez, filha de Anderson Leonardo emociona internet com homenagem: “Olhe por todos aí de cima”

Alessa Cristyne, filha do do cantor Anderson Leonardo, emocionou a todos nas redes sociais em uma homenagem prestada ao pai na noite da última segunda-feira (29).

Aos oito meses de gravidez, a mulher publicou uma série de imagens pessoais do vocalista do Molejo, que faleceu na última sexta-feira (26). Na legenda, Alessa escreve uma carta como se fosse a neta de Anderson Molejão falando ao avô.

“Oi vovô, a mamãe sempre fala do quanto fui desejada por você. Outro dia, ela me contou a história de quando você conheceu meu papai e logo de cara já fez o seguinte pedido: A missão de me dar um neto é sua. Ela me falou também que foi um dia muito engraçado, quer dizer, ela não consegue contar direito porque mais ri do que fala, mas deu para entender que ali já estava nascendo uma família, e quando uma família se forma, o amor e a espontaneidade transbordam. E não é que isso é verdade? A prova disso sou eu!”, iniciou o texto.

O texto continua, falando principalmente sobre o processo de gravidez em meio ao tratamento do cantor, que lutava contra um câncer inguinal.

Transbordou tanto que estou aqui e fui gerada com muito amor no meio do seu tratamento. Minha mamãe falou também que ficou bem chateada por não poder conseguir te acompanhar se dedicar mais ainda nesse processo. Mas você estava tão feliz e radiante pela minha chegada, que entendeu o porquê minha mamãe não estava tão dedicada como antes. Fiquei sabendo também que no meu chá revelação foi você quem revelou que eu era Maria Alice, mas não queria saber se eu era uma menina ou um menino, pois o seu maior sonho estava sendo realizado”.

No final do texto, ela brinca sobre o fato dos times de futebol diferente, e pediu proteção.

“Faltou pouquinho pra eu nascer e quando isso acontecer, a mamãe e o papai vão me contar mais histórias suas. Só não sei se você vai ficar feliz quando o papai me levar pro jogo do Botafogo, porque você queria me levar pra ver o Flamengo jogar. Vovô, brilhe, se cuide, me proteja, se proteja e olhe por todos aí de cima”, concluiu ela.