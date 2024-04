Madonna se emociona ao relembrar experiência de quase morte e agradece aos filhos pela turnê

Madonna fará show no Brasil no próximo final de semana.

A cantora Madonna já está em solo brasileiro para realizar o show de encerramento da Celebration Tour, que acontece no próximo sábado, dia 04 de maio. Após mais de 80 apresentações, a turnê comemorativa chegará ao fim de forma colossal, com uma apresentação nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação, que é gratuita, deverá contar com uma estrutura de palco com o dobro do tamanho das demais apresentações da turnê. São esperadas ao menos 1,5 milhão de pessoas acompanhando presencialmente a apresentação.

ANÚNCIO

Recentemente, Madonna se emocionou ao relembrar momentos complicados em sua vida pessoal que a fizeram precisar adiar algumas apresentações da turnê e a fizeram vivenciar uma experiência de quase morte. Em uma publicação feita no seu Instagram, a diva fez questão de relembrar o momento e fazer um agradecimento mais do que especial a seus filhos, que a acompanharam durante a turnê e participaram ativamente dos shows.

Em um carrossel de fotos, a cantora compartilhou imagens dentro e fora dos palcos da Celebration Tour nas quais aparece acompanhada pelos filhos.

Recomendados

Dedicatória e agradecimento

Na legenda da publicação, Madonna refletiu sobre o momento e não poupou elogios aos filhos que a acompanham em todos os momentos. Ela fez questão de elogiar a dedicação dos filhos que se revezaram entre os deveres com a escola e a participação ativa nas apresentações.

Leia na íntegra o texto publicado por ela:

“Na véspera do 80º espetáculo da Celebration Tour, tenho que agradecer aos meus filhos incrivelmente talentosos que me acompanharam ao longo desta viagem, cada um deles trazendo o seu talento único para o palco.

Os ensaios começaram há mais de um ano, com um intervalo de quase dois meses à espera que eu me recuperasse de uma experiência de quase morte. Nunca deixaram de ensaiar... nunca deixaram de me aplaudir e apoiar.

O entusiasmo deles me fez continuar! Eles também estavam indo à escola e ensaiando todas as noites. Estou muito orgulhosa de todos eles.

Penso que o que os meus filhos mais aprenderam neste ano de ensaios e apresentações é que, se querem seguir os seus sonhos, têm que trabalhar duro para eles. E se todos eles escolherem algo diferente mais tarde na vida, nunca esquecerão deste ano de sangue, suor e lágrimas. Nem eu”.

Veja também: Madonna no Brasil: tudo o que você precisa saber para curtir o show