Madonna pode homenagear personalidades brasileiras durante seu show em Copacabana; saiba quem são

Madonna fará show no Brasil no próximo final de semana.

A apresentação de Madonna na Praia de Copacabana está se aproximando e os fãs da cantora já estão em êxtase. Além de momentos de celebração dos 40 anos de carreira da Rainha do Pop, a apresentação, que será realizada no sábado, dia 4 de maio, também promete levar para o palco momentos emocionantes.

ANÚNCIO

Segundo publicado pelo Extra, uma das partes mais emocionantes da apresentação da cantora ocorre durante a performance da música “Live to Tell”, um dos grandes sucessos da diva.

Ao longo da música, imagens de famosos e anônimos que morreram em decorrência das complicações causadas pelo vírus HIV são projetadas no telão. Entre os homenageados está o icônico vocalista do Queen, Freddie Mercury.

Recomendados

Conforme informado na publicação, a produção do show recebeu a sugestão de incluir as imagens de Cazuza e Renato Russo para a apresentação que será realizada no Brasil. Apesar da sugestão enviada, até o momento não foi confirmado se a homenagem será adaptada para a ocasião.

Celebration Tour

O show a ser realizado no próximo sábado, dia 4 de maio, marca o encerramento da Celebration Tour, turnê comemorativa dos 40 anos de carreira de Madonna. Na ocasião, a apresentação será realizada de forma gratuita na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Ao todo, são esperadas 1,5 milhão de pessoas nas areias de Copacabana para acompanhar de perto o show da diva. Para os que não puderem comparecer ao local, a apresentação será transmitida ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay.

Diferente dos demais shows da turnê, a apresentação deste sábado conta com uma estrutura com o dobro do tamanho do palco utilizado nos shows anteriores. Além disso, diversas partes do show precisaram ser adaptadas para ocorrer a céu aberto, visto que as demais apresentações aconteceram em espaços fechados.

Leia também: Madonna no Brasil: as adaptações feitas pelo Copacabana Palace para receber a cantora