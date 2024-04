Kayky Brito pedala novamente: o ator revelou os detalhes da sua recuperação

Após 8 meses do grave atropelamento que sofreu, o ator Kayky Brito voltou a pedalar. A notícia foi dada aos fãs durante um vídeo postado no seu Instagram.

“Muita gente pergunta se eu estou bem. Estou, graças a Deus! Estou me recuperando, fisicamente, mentalmente”, disse o famoso.

Em 2023, o ator, que está no elenco da novela Alma Gêmea (2005), foi atropelado e sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano. Fora do hospital, Kayky segue o tratamento médico e aproveitou para deixar os fãs aliviados: “Tô me recuperando aos poucos”.

No vídeo, o irmão da atriz Sthefany Brito também disse que não exagera ao andar de bike: “Estou voltando, pedalar é um ato que gosto bastante, depois que termino me sinto muito bem”.

Kayky Brito ainda lida com as dores no corpo

Mesmo recebendo alta hospitalar, Kayky segue em tratamento. Fora de risco, o ator contou aos fãs que é preciso aprender a lidar com as dores no corpo.

No vídeo viral, o ator de Chocolate com Pimenta também falou sobre sua dificuldade na hora de exercitar o corpo: “Os dois parafusos enormes no quadril não doem quando eu pedalo. O que dói é na hora de colocar a mão no guidão, no cotovelo, por causa das cicatrizes, acho que 50 pontos eu levei”, contou o famoso.

O ator Kayky Brito também deixou um recado para todos que torcem pela sua recuperação e retorno à TV: “Deus é bom o tempo todo! Espero que esteja tudo bem com você onde estiver”.

Kayky Brito foi atropelado no RJ

Em 2023, câmeras de segurança registraram o momento em que o ator Kayky Brito foi atropelado e socorrido na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca.

Tratamento de politraumatismo foi crucial para o ator Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

As imagens mostram que, por volta da 0h50, o ator voltava do carro do amigo Bruno de Luca, quando saiu correndo de trás de outro carro estacionado. O motorista tentou desviar, mas atingiu o famoso.

Naquela madrugada, Kayky Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo, e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, depois foi transferido para o Copa D’Or, onde seguiu a recuperação até receber alta. Foram 27 dias internados, sendo que alguns foram na UTI do Copa D’Or.