Kátia roubou as alianças de Mirna em Alma Gêmea? Descubra a verdade

Nos próximos capítulos de Alma Gêmea, Mirna (Fernanda Souza) descobre que Kátia (Rita Guedes) está com as alianças que ela guarda para o dia do seu casamento, mesmo sem ter um pretendente, e vai atrás da anja de Crispim (Emílio Orciollo Netto).

Guardando as alianças de seus pais para o dia do tão sonhado casamento, a caipira da novela da Globo fica desesperada ao descobrir que elas sumiram, mas nada a deixa mais irritada do que saber que foi o próprio irmão que as roubou.

Mas, Crispim só queria ajudar sua anja. Em cenas futuras, o irmão de Mirna na novela Alma Gêmea só queria mesmo era tirar Kátia da pindaíba.

Em Alma Gêmea, Crispim (Emílio Orciollo Netto) entrega as alianças de Mirna (Fernanda Souza) para Kátia (Rita Guedes) (Divulgação/Globo)

Acontece que o personagem de Emílio Orciollo Netto descobre que sua amada anja passa por grandes dificuldades financeiras e dá as “jóias dos pais” para ela, que pensa em vender as alianças para pagar suas dívidas.

Mirna fica revoltada com Crispim e Kátia

A descoberta do roubo das alianças deixa a personagem de Fernanda Souza revoltada. A caipira de Alma Gêmea vai até a cidade para encontrar com Kátia e exige que a secretária do clube devolva aquilo que ganhou de Crispim.

Sem muita opção, a personagem de Rita Guedes na novela devolve o presente que ganhou e fica mais uma vez no sufoco.

Em Alma Gêmea, Guto (Alexandre Barillari) descobre que Kátia (Rita Guedes) está sem dinheiro e coloca plano de Cristina (Flávia Alessandra) em ação (Divulgação/Globo)

Guto (Alexandre Barillari) é quem vai aproveitar o momento. Ao ver Kátia desesperada por dinheiro, ele coloca em prática o plano que elaborou com Cristina (Flávia Alessandra).

A ideia é convencer a secretária do clube como amante Raul (Luigi Baricelli).

O de Alma Gêmea conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.