Jade Picon divulga álbum de viagem ao Peru e surpreende seguidores

Jade Picon, influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil, recentemente embarcou em uma aventura pelo Peru, onde visitou o icônico Machu Picchu, reconhecido como uma das sete maravilhas do mundo.

ANÚNCIO

Durante sua estadia, ela não perdeu a chance de capturar e compartilhar momentos especiais dessa experiência única com seus seguidores nas redes sociais.

Encantos de uma viagem inesquecível

Jade explorou as ruínas históricas vestindo uma jaqueta colorida e estampada, adequada para a aventura no local. Em suas publicações no Instagram, ela exibiu a deslumbrante paisagem da ‘cidade perdida dos Incas’, juntamente com adoráveis lhamas que encontrou pelo caminho.

Recomendados

As fotos revelam não apenas a beleza do local, mas também o entusiasmo da influenciadora ao explorar esse patrimônio mundial.

“MACHU PICCHU, uma das sete maravilhas do mundo!”, celebrou Jade na legenda de uma de suas postagens. Os comentários logo se encheram de elogios de fãs e seguidores, que se mostraram encantados com as imagens. “Maravilhosa”, exclamou um admirador.

Outro seguidor brincou: “E a Jadinha bem que poderia ser a oitava maravilha, né?”. Esses momentos reforçam o impacto que suas aventuras têm em quem as acompanha.

Jade Picon comemorou os 28 anos do irmão com homenagem no Instagram

Além de compartilhar as belezas de Machu Picchu, Jade aproveitou a ocasião para celebrar o aniversário de seu irmão, Leo Picon, compartilhando fotos nostálgicas de infância em seu Instagram.

Esses registros íntimos mostram os irmãos juntos em várias fases da vida, desde a infância até momentos mais recentes, incluindo viagens e celebrações, destacando o forte vínculo entre eles.

No post, Jade destacou a importância de Leo em sua vida, o descrevendo como “a pessoa que eu mais amo nesse mundo inteiro”.

Ela celebrou o relacionamento deles, repleto de amor, apoio mútuo, e até mesmo as pequenas brigas que apenas irmãos podem entender.