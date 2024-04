Há 13 anos da estreia de Game Of Thrones: aqui estão os protagonistas da primeira temporada

Em 17 de abril de 2011, o primeiro episódio de Game of Thrones foi lançado, desencadeando um fenômeno cultural sem precedentes.

A série cativou audiências globais com sua trama intricada, personagens complexos e reviravoltas impactantes. Dos salões dos reis às muralhas congeladas do Norte, ela transportou milhões para um mundo de fantasia e política implacável.

Com sua produção impecável e narrativa envolvente, Game of Thrones transcendeu o entretenimento televisivo, gerando debates apaixonados e teorias intermináveis.

13 anos depois, seu legado perdura na memória coletiva, lembrando-nos que "o inverno pode chegar a qualquer momento".

A seguir, veja como os atores daquela temporada estão parecendo.

Sean Bean (Eddard “Ned” Stark)

Ele continuou tendo papéis de destaque em filmes e séries de televisão, incluindo papéis em filmes como "Espelho, Espelho Meu" e "Pixels", assim como em séries como "Legends".

Michelle Fairley (Catelyn Stark)

Ele continuou atuando no cinema, televisão e teatro. Ele teve papéis notáveis em séries como "24: Live Another Day" e "Resurrection", e em filmes como "Philomena" e "In the Heart of the Sea".

Kit Harington (Jon Snow)

Tornou-se um dos atores mais reconhecidos graças ao seu papel como Jon Snow. Depois de Game of Thrones, participou em filmes como "Pompeia" e "Como Treinar o Seu Dragão 2". Também tem incursionado no teatro.

Richard Madden (Robb Stark)

Ele continuou sua carreira com papéis em filmes como "Cinderela" e "Rocketman". Além disso, ele estrelou a bem-sucedida série de televisão "Segurança em Jogo", pela qual recebeu o Globo de Ouro de Melhor Ator em uma Série Dramática.

Sophie Turner (Sansa Stark)

Tornou-se ainda mais famosa graças ao seu papel como Sansa Stark. Depois de Game of Thrones, interpretou Jean Grey na série de filmes X-Men e estrelou a série de televisão "The Survive".

Maisie Williams (Arya Stark)

Ele continuou sua carreira no cinema e na televisão. Participou de filmes como "The New Mutants" e "Early Man", e estrelou a série "Two Weeks to Live".

Isaac Hempstead Wright (Bran Stark)

Depois de Game of Thrones, ele continuou sua carreira de ator e também se concentrou em seus estudos. Ele teve papéis em filmes como "The Boxtrolls" e "Voyage of the Dawn Treader".

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Tornou-se uma estrela de renome mundial graças ao seu papel como Daenerys Targaryen. Depois de Game of Thrones, estrelou filmes como “Solo: A Star Wars Story” e “Last Christmas”. Também participou em produções teatrais.