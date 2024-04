Fãs prometem emocionar Madonna durante a passagem da cantora pelo Brasil

Os fãs estão completamente extasiados com a proximidade da apresentação de Madonna na praia de Copacabana. O show, que marca o encerramento da Celebration Tour, está programado para acontecer de forma gratuita no próximo sábado, dia 4 de maio.

Segundo publicado pelo GShow, os fãs também querem promover um momento inesquecível para Madonna e estão se organizando para realizar uma grande homenagem e emocionar a diva.

A página “Madonna Literal”, uma das maiores dedicadas à rainha do Pop nas redes sociais, começou a organizar o público para garantir que a cantora receba toda energia e carinho do público brasileiro. Porém, para isso acontecer, eles precisam do apoio do maior número de pessoas presentes no show.

Em uma publicação, eles explicaram a ideia: “Projeto Madonna Literal: Homenagem à Madonna no Brasil. Vamos fazer um show para a Rainha? Convidamos todos os fãs da Madonna a se juntarem ao Madonna Literal para um gigantesca surpresa, em homenagem à passagem da Rainha do Pop pelo Rio de Janeiro com sua turnê, que celebra os 40 anos de carreira”.

Saiba como participar da homenagem

Após apresentar a ideia inicial, os administradores da página revelam como o projeto deve acontecer durante o show de Madonna. Segundo a publicação, o objetivo principal é organizar uma homenagem capas de mostrar o amor dos fãs brasileiros e tornar o momento especial para os presentes e para a cantora e sua equipe.

“O projeto consiste em uma ação antes do discurso de Madonna após o final da apresentação de ‘Into The Groove’, onde ela anda em direção ao público em uma das passarelas. A ideia é realizar o mesmo coro feito na Argentina em 2008, dizendo o nome da Rainha acompanhado de palmas”.

“Precisamos dar ênfase no maDÔnna e bater palmas em sincronia, puxaremos o coro da parte de frente do palco.

Esse coro massivo vai ecoar pelo local da apresentação, demonstrando a nossa paixão pela Rainha do Pop. Será um momento poderoso e emocionante que certamente tocará o coração de Madonna”.

Em seguida, os administradores pedem aos fãs que compartilhem a ideia com outras pessoas que podem estar presentes na apresentação. Até o momento, a publicação conta com mais de 4 mil curtidas.

