‘Eu sou a vítima’: assediadora real de ‘Bebê Rena’ reaparece e ataca a série

A minissérie ‘Bebê Rena’ está causando sensação na Netflix, tanto que a história de assédio sofrida pelo autor e comediante Richard Gadd se tornou um dos maiores sucessos da plataforma.

A história trata de um comediante, Donny, que de um dia para o outro começa a ser assediado por uma misteriosa mulher chamada Martha. Mas o que cativa o espectador é que é uma trama baseada em fatos reais, uma situação que aconteceu com o autor e protagonista.

Mas não é apenas a vida do escocês de 24 anos e sua situação que chama a atenção, a vida de Martha, a perseguidora, tornou-se um enigma que todos querem que a verdade seja revelada ao público.

Existe uma Martha na vida real e ela está reivindicando a minissérie

Parece que realmente existe uma Martha na vida real que assediou Gadd. No entanto, seu nome não é Martha e, de acordo com o autor, sua aparência física também não é semelhante à da atriz Jessica Gunning. Além disso, diz-se que a verdadeira assediadora é duas décadas mais velha que a vítima, informou o portal Clarín.

O autor afirmou à revista GQ: “Fizemos todo o possível para disfarçá-la ao ponto de que não acredito que ela se reconheça. O que foi empregado é uma verdade emocional”.

Gadd fez questão de manter em segredo a identidade da mulher o tempo todo e gerou suspeitas entre os fãs mais fervorosos do programa, de tal forma que muitos deles iniciaram uma caça às bruxas impiedosa na internet, resultando em várias pessoas sendo confundidas com o personagem.

‘Eu sou a vítima’

De acordo com uma reportagem do jornal Daily Mail, a suposta assediadora de Gadd na vida real teria falado e até afirmam que essa pessoa hipotética estaria considerando tomar medidas legais contra o ator.

“(Gadd) Agora está usando a série para me perseguir. Sou a vítima. Ele escreveu um maldito programa sobre mim”, teria dito a verdadeira “Martha” no anonimato. “Intimida uma mulher mais velha na televisão para obter fama e fortuna”.

A mulher também teria dito que Martha se parece com ela apenas depois de ter ganhado 4 quilos durante a quarentena. A suposta “vítima” se considera “mais atraente” do que a atriz.

Supostamente negou possuir um bebê rena de brinquedo e falar com Gadd sobre o assunto. "Ele sempre pensa que está no centro das coisas. Não estou escrevendo programas sobre ele ou promovendo-os na mídia, certo? Se eu quisesse permanecer adequadamente anônima, poderia tê-lo feito. Gadd deveria me deixar em paz", cita o DailyMail.

A notícia se espalhou rapidamente em outros meios, mas nem Richard Gadd nem qualquer outro responsável pela produção reconheceram-na como a verdadeira assediadora até o momento.