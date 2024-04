Estreias da Netflix para o último fim de semana de abril: chega um filme com Kate Winslet

De 27 a 28 de abril, o gigante do streaming trouxe várias novidades que se ajustam a diferentes gostos e idades. Vão desde um drama sombrio sobre vício até um k-drama militar e jurídico, terminando com uma comédia dramática sobre uma costureira nos anos 50. Enfim, um plano perfeito para o final do mês.

As séries e filmes que chegaram à Netflix no último fim de semana de abril

A seguir, apresentamos as produções que a Netflix adicionou ao seu extenso catálogo de projetos durante o último fim de semana de abril, juntamente com suas respectivas sinopses na plataforma.

Quatro dias a mais (2020)

As famosas atrizes Glenn Close e Mila Kunis estrelam este drama, baseado em um artigo do Washington Post, que não te deixará desviar o olhar da tela ao longo de suas quase duas horas.

Sinopse: Uma mãe precisa superar a distância que a separa de sua filha e ajudá-la a se recuperar de sua adição às drogas durante quatro dias cruciais. Baseado em uma história real.

Fiscal militar Doberman (2022)

Os atores Ahn Bo-hyun, Cho Bo-ah e Oh Yeon-su são as estrelas principais deste drama judicial coreano com toques de ação que irá te manter preso durante seus 16 episódios de duração.

Sinopse: Os ambiciosos planos de poder e riqueza de um promotor do exército são frustrados por uma novata inquebrável que tem seus próprios objetivos.

O poder da moda (2015)

Kate Winslet lidera com maestria esta comédia dramática sobre o poder da moda e o desejo de vingança na pele de uma costureira australiana que retorna à cidade de onde saiu ofendida.

Sinopse: Uma mulher exilada e desacreditada retorna da sofisticada Paris para sua cidade natal na Austrália para colocar as coisas em ordem.