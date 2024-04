Estes são os cinco vilões mais poderosos que já apareceram em toda a história de Dragon Ball

Dragon Ball tem 40 anos de existência. E embora tenha havido uma pausa de quase duas décadas, são muitas as aventuras que os Guerreros Z atravessaram ao longo da história. Cada vilão tem sua particularidade que o torna especial, mas há alguns que simplesmente são (ou foram) lutadores magistrais que conquistaram a admiração de Goku.

Quem são os cinco vilões mais poderosos de toda a história? Consideramos esses malvados que foram formidáveis e que exigiram o máximo dos Guerreiros Z ao ponto de quase levá-los à morte.

Depois de muito debate, idas e vindas, toda a nossa equipe de redação concordou (com algumas objeções) que estes são os cinco vilões mais poderosos do mangá e anime de Akira Toriyama.

Estes cinco vilões de Dragon Ball ganharam nossa admiração

Em nossa contagem, vamos do cinco ao um, para que vocês se surpreendam com o nível que os Guerreiros Z foram superando. Um ponto importante antes de começar, mesmo que Vegeta tenha sido um vilão, decidimos não incluí-lo na lista. Basicamente porque Vegeta atinge sua força mais impressionante como aliado e protetor da Terra, caso contrário estaria no nosso top 5.

5. Cell: O bioandroide fundido com o Número 17 e o Número 18 tem uma força surpreendente. Para vencê-lo foi necessário superar os poderes normais de um Super Saiyajin. E embora essa transformação agora pareça algo normal, lembremos que Célula tinha o DNA da raça guerreira de Goku e Vegeta. Portanto, se continuasse treinando, poderia igualá-los.

4. Moro: O monstro devorador de planetas é impressionante no mangá de Dragon Ball Super. Mesmo com o Ultra Instinto, Goku não conseguiu vencê-lo. Vegeta teve que aparecer com o Ultra Ego para ajudar Kakaroto e quebrar o cristal na testa do vilão, para derrotá-lo.

3. Gás: Este vilão, parte do Exército dos Heatas, obteve sua força graças a um desejo das Esferas do Dragão. No entanto, uma vez que atingiu seu nível máximo, foi impossível de ser vencido por Goku, Vegeta e Granolah, que se uniram para derrotá-lo.

2. Goku Black (Zamasu): A pedra mais difícil de quebrar para os Guerreiros Z. Com o corpo de Goku, o Supremo Kaiohshin chamado Zamasu se encarregou de semear terror em diferentes linhas do tempo. A única forma de vencê-lo foi com a intervenção de Zeno Sama.

1. Freezer: É preciso levantar-se e aplaudir para falar sobre este personagem. Sabemos que ele foi derrotado algumas vezes em Dragon Ball Z. Mas foi o único vilão que treinou e alcançou poderes que ainda não vimos totalmente. O Black Freezer é uma das próximas ameaças para Dragon Ball Super. O Imperador do Universo é, para sempre, o vilão mais poderoso do mangá e anime de Akira Toriyama.