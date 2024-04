‘Está louca’, o gesto de Madonna com Salma Hayek em seu show que incomodou as redes sociais

Madonna encerrou seus shows no México como parte de sua turnê The Celebration Tour 2024 com uma convidada especial no palco, Salma Hayek, que emocionou os fãs.

A famosa atriz mexicana apareceu vestida com uma bela saia larga colorida, corset preto e penteado no estilo de Frida Kahlo, com grandes e coloridas flores no cabelo.

Ao sair no palco, os gritos não pararam e através das redes sociais os fãs estavam muito animados que ela fosse a convidada, com quem Madonna fez a típica cena em que avaliam os dançarinos.

Salma foi muito bem, com o carisma e espontaneidade que a caracterizam. No entanto, houve um gesto da rainha do pop em relação a ela que muitos não gostaram.

O gesto de Madonna com Salma Hayek em seu show que incomodou muitos

Salma Hayek dominou o palco imediatamente e Madonna parecia muito feliz e orgulhosa de tê-la, e até os dançarinos interagiram com a atriz.

No entanto, em determinado momento, a mexicana tentou levantar-se da cadeira para se mover melhor e Madonna a impediu, fazendo-a sentar-se novamente, empurrando-a para a cadeira, o que muitos acharam incorreto.

Madonna e Salma Hayek Instagram (@jomarigoyso/Instagram)

“Mas Madonna enlouqueceu. Ela quer obrigar os convidados a sentarem e fazerem o que ela diz”, “Madonna faz sentar e levantar à direita e à esquerda, senta Salma”, “Sente- se, Frida disse a ela”, “mas que rudeza é essa da Madonna, não me parece gesto tão brusco com sua convidada”, “A cara de Salma quando Madonna a fez sentar 😳”, e “que tratamento tão feio com a visita, coitada da Salma”, foram algumas das reações nas redes.

Este gesto também foi feito com Wendy Guevara, que continuava dançando com os dançarinos, mas de forma mais sutil, e a influenciadora reconheceu que se emocionou demais e se distraiu.

Apesar de tudo, Salma mostrou-se muito grata a Madonna e feliz através das suas redes. “Muito obrigada @madonna por me permitir fazer parte da sua icónica turnê de celebração. Esta noite inesquecível fica na minha bolsa de tesouros preciosos. #VIVAMEXICO #VIVAMADONNA 🇲🇽😍”.