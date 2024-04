Esta é a personalidade brasileira que deve subir ao palco junto com Madonna

O show de encerramento da Celebration Tour da Rainha do Pop, Madonna, está se aproximando. A apresentação, que deve acontecer no próximo sábado, dia 4 de maio, está deixando os fãs com a ansiedade a mil. No entanto, não são somente eles que estão ansiosos com o show.

Conforme publicado pelo Extra, quem também está ansiosa para a apresentação da diva é Pabllo Vittar. Isso acontece porque seu nome é um dos mais cotados para acompanhar a performance de ‘Vogue’ lado a lado com Madonna no palco.

Segundo a publicação, a drag queen sabe que seu nome está entre os cotados pela Rainha do Pop e chegou a confidenciar a amigos sua ansiedade com a possibilidade de dividir o palco com Madonna.

Caso seja confirmada no palco, Pabllo deve subir ao palco durante a apresentação de ‘Vogue’, quando Madonna recebe uma celebridade local para ser jurada em um concurso de ballroom. Recentemente, durante sua passagem pelo México, quem acompanhou a performance diretamente de cima do palco foi a atriz Salma Hayek, que estava vestida em homenagem a Frida Kahlo.

Outro nome citado foi o da cantora Anitta, que chegou a ser convidada para participar de outro momento do show, mas não aceitou o convite devido a compromissos profissionais fora do Brasil.

Megaprodução

A apresentação final da Celebration Tour promete abalar as areias da praia de Copacabana. Inicialmente projetada para ambientes fechados, a produção precisou passar por uma grande adaptação para ser realizada em céu aberto. Além de mudanças nos esquemas de áudio e iluminação, o palco da apresentação também foi modificado, passando a ter o dobro do tamanho do palco padrão utilizado ao longo da turnê.

O show está programado para acontecer no próximo dia 4 de abril e será completamente gratuito. Apesar disso, o público presente deverá passar por uma das 18 estações e bloqueios de segurança, devido a restrição de determinados itens na área em que será realizada a apresentação.

