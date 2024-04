“Ela tinha namorado”: tiktoker revela a técnica de Piqué para se encontrar secretamente com Clara Chía

A separação de Gerard Piqué e Shakira propiciou o surgimento de uma personagem secundária por ser a responsável pelo distanciamento físico e emocional dos dois. Seu nome completo: Clara Chía Martí.

Tiktoker detalha a estranha maneira que Gerard Piqué tinha de se encontrar com Clara Chía

De um dia para o outro, o ex-jogador do Barça e sua nova paixão, 12 anos mais jovem do que ele, da Colômbia, começaram uma nova história de amor que teve seus primeiros passos nos bastidores de uma discoteca na Cidade Condal, onde ela trabalhava, conforme revelado por uma antiga colega que trabalhou com a catalã naquela casa noturna.

Esta pessoa revelou através do TikTok, sob o nome de usuário @stella.jou, como era o comportamento de Clara Chía quando trabalhava dentro daquele estabelecimento: "Eu me dava bem com ela. Ela era bastante simpática e como sou uma pessoa bastante tímida. Não sou de falar muito com as pessoas. Percebi o relacionamento que ela tinha com os sócios da discoteca", conta.

Gerard Piqué e Clara Chía: "Tudo começou a fazer sentido"

Quando terminava o dia de trabalho, Clara Chía sempre ficava em uma área reservada com “pessoas conhecidas” para continuar a noite. Neste espaço estava o que seria seu futuro amor, Gerard Piqué, algo que ela nunca pensou, pois naquela época a jovem tinha um parceiro. “Nunca suspeitei de nada, porque Clara tinha um namorado que eu conhecia muito bem, pois ele vinha muito”, admite.

Tudo mudou quando numa noite entrou no estabelecimento um homem com um capuz. Ela se assustou e notificou a segurança. “Eu pensei quem deixou entrar uma pessoa com um capuz”. Quando ele revelou seu rosto, ela percebeu que era Gerard Piqué. “Ele chegou com um capuz para não ser reconhecido e assim ver a Clara. Eu pensava que eles eram muito amigos. Agora, vendo de fora, penso nos comentários que eram feitos, mas pensava que eram amigos porque ela tinha um namorado. Tudo começou a fazer sentido”.