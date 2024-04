Disney Plus: estes são os lançamentos da plataforma para o mês de maio

Disney Plus tornou-se o destino preferido para os amantes do entretenimento graças à sua estratégia de lançamentos mensais. Todo mês, a plataforma oferece uma seleção diversificada de conteúdo, desde novas séries originais até clássicos atemporais.

Esta abordagem constante de lançamentos mantém os assinantes animados e engajados, garantindo que sempre haja algo novo para descobrir. Além disso, permite que o Disney Plus permaneça relevante em um mercado competitivo de streaming, atraindo tanto famílias como fãs de todas as idades.

Com lançamentos mensais emocionantes, o Disney Plus continua sendo o lar definitivo do entretenimento para milhões de pessoas ao redor do mundo.

A seguir, conheça os novos títulos que chegam à plataforma em maio.

Lançamentos de maio

Quarta-feira, 1 de maio

Vida Abaixo de Zero: Primeiros Alasca (T3, 20 episódios)

Demolidor da Marvel (2003)

Star Wars: The Bad Batch (Temporada 3) - Episódio 315 "A cavalaria chegou"

X-Men ‘97 - Ep 108 - Tolerância é Extinção - Pt 1

Sexta-feira, 3 de maio

O Fantástico Sr. Raposo (2009)

Sábado, 4 de maio

Como não desenhar curtas (episódio especial de R2D2) (T2, 4 episódios)

Star Wars: Tales of the Empire - Lançamento - Todos os episódios em streaming

Domingo, 5 de maio

Monsters at Work (Temporada 2) - Todos os episódios em streaming

Terça-feira, 7 de maio

Billy e Molly: Uma história de amor de lontras

Quarta-feira, 8 de maio

Eu e o Ursinho Pooh (T1, 7 episódios)

Encontro de brincadeira com o Ursinho Pooh (Lote T1, 2ª Parte, 4 episódios)

Let it Be - Estreia

X-Men '97 - Ep 109 - Tolerância é Extinção - Pt 2

Sexta-feira, 10 de maio

Doctor Who - Estreia - Episódios: "The Church on Ruby Road", "Space Babies" e "Devil's Chord"

Quarta-feira, 15 de maio

Big City Greens (T4, 4 episódios)

Dino Ranch (T3, 5 episódios)

X-Men '97 - Episódio 110 - Tolerância é a extinção - Pt 3

Sexta-feira, 17 de maio

Doctor Who - Episódio "Boom"

Quarta-feira, 22 de maio

Casa do Mickey Mouse (T3, 5 episódios)

Tico e Teco: Vida no Parque (Temporada 2) - Estreia

Marvel Studios' Assembled: A Criação de X-Men '97 - Lançamento

Sexta-feira, 24 de maio

The Beach Boys - Estreia

Doctor Who - Episódio "73 jardas"

Terça-feira, 28 de maio

Gordon Ramsay: Desconhecido (T4, 6 episódios)

Sexta-feira, 31 de maio

Jim Hensen Idea Man - Lançamento

Doctor Who - Episódio: “Dot and Bubble”