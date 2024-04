Diretores de Vingadores culpam os fãs pelo momento ruim da Marvel

Os últimos anos não têm sido fáceis para a Marvel Studios. No meio de um boom chamado de ‘fadiga do gênero de super-heróis’, juntando-se à greve dos roteiristas e à sobrecarga de trabalho para seus artistas de VFX, tanto críticos quanto fãs da franquia subsidiária da Disney começaram a considerar que a era dourada da Marvel já chegou ao fim.

Ao longo dos anos, o MCU nos apresentou histórias interconectadas que abrangem múltiplos filmes e plataformas, fazendo com que o público se conecte com o universo conglomerado e, consequentemente, busque consumir todo o seu material. Isso funcionou para Kevin Feige, presidente da empresa, por muitos anos, mas, após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o último grande sucesso de bilheteria da Marvel, a realidade parece ser que isso já mudou.

O que os irmãos Russo dizem sobre o presente da Marvel?

Sobre esse assunto, os irmãos Joe e Anthony Russo falaram sobre qual acham que é o problema atual enfrentado pela empresa e seus fãs. Vale lembrar que a dupla de cineastas esteve por trás de grandes sucessos da franquia, como Capitão América: O Soldado Invernal, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Os Russo acreditam que na realidade não há fadiga, mas sim que o problema são os fãs que querem ver filmes de forma rápida e voraz, sem parar para refletir sobre o que estão vendo e apenas viver o momento.

"Há uma geração que está acostumada a marcar sessões para ver filmes no cinema em uma data específica, mas isso está envelhecendo. Enquanto isso, a nova geração diz: 'Eu quero agora, quero processar agora', e depois passa para a próxima coisa, que processa enquanto faz outras duas coisas ao mesmo tempo. Você sabe, é um momento muito diferente do que nunca foi. Por isso, acredito que todos, incluindo a Marvel, estão passando pela mesma experiência, essa transição. E acho que é provavelmente isso que está em jogo mais do que qualquer outra coisa."

O único filme que a Marvel lançará este ano será o muito aguardado Deadpool & Wolverine, que marcará o retorno de Hugh Jackman como Logan, além da transição oficial do Deadpool para o Universo Cinematográfico da Marvel, uma vez que até agora seus filmes pertenciam ao universo Marvel da Fox.