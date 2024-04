‘Desejos S.A’: Patricia Gasppar aborda contraste com personagem e fala sobre experiência ao lado de Diogo Nogueira e outros colegas

A recente aposta do Star+ estreou na plataforma de streaming com uma proposta antológica cativante, construindo uma conexão amarrada ao longo dos seis episódios independentes. ‘Desejos S.A’ passeia entre o drama, humor e o suspense, brincando com a ideia de que a escravidão de seus próprios desejos custa muito caro.

Em conversa com Patricia Gasppar, responsável por dar vida a Suzette, protagonista do sexto episódio, a atriz abriu espaço para falar sobre o processo de construção de sua personagem. A artista também abordou a experiência com os colegas de trabalho, incluindo Diogo Nogueira, Nelson Freitas e outros parceiros.

Confira a entrevista na íntegra

Desejos S.A é uma produção repleta de plot twists. Qual a expectativa de recepção do público em relação à narrativa e reviravoltas?

“Todos os bons roteiros, as boas histórias, são aquelas que nos surpreendem e nesse sentido acredito que Desejos S/A cumpre com a função de fisgar o espectador. É uma trama inteligente, com personagens instigantes que vão fazer o público refletir sobre o mundo interno de cada um deles e da gente mesmo.”

Qual tipo de desejo você buscaria na Desejos S.A sem medir as consequências?

“Acho que se fosse para salvar a vida de alguém que eu amo eu ligaria ‘às cegas’ para a ‘Desejos.’”

Ao longo da série, os personagens estão interligados com os desejos a cada episódio. Como foi criar essa conexão com o elenco, além da dinâmica de trabalho?

“Recebi o roteiro completo, li todas as histórias e tivemos encontros para discussão. Eu contracenei com Diogo Nogueira, Nelson Freitas e Silvero Pereira no meu episódio e com a Carol Castro que é quem interfere diretamente nesse episódio seis. No mais as gravações foram separadas, às vezes por cenas, blocos ou cenários, porque isso facilita a logística da produção que é uma ‘trabalheira’ insana. Então acabou sendo uma surpresa também para a gente ver tudo pronto. Uma ótima surpresa!”

A personagem Suzette manifesta uma vida dupla movida pelo desejo e pela culpa. Como foi o processo de incorporá-la?

“Li e reli o roteiro muitas vezes e tinha um caderno onde escrevia muito sobre ela, Suzette, a partir da compreensão que tinha a cada leitura. Aí o José Alvarenga, diretor geral, me deu o ‘norte’, foi maravilhoso a cada conversa e no set tinha precisão absoluta sobre a personagem, o que me deu muita segurança.”

“Fundamental também foi o trabalho desenvolvido com a preparadora de elenco, Ana Kutner. Além disso, a culpa e o desejo fazem parte da nossa formação, da nossa educação, a maneira que lidamos com isso é que vai determinar a nossa capacidade de ser livre e feliz. Então, fui entendendo, descobrindo, à medida que gravava, que a maneira de ser livre e feliz da Suzette era distorcida, era sua obsessão, era transgredir ela mesma, com todo seu fanatismo.”

‘Desejos S.A’: Nova aposta de drama e comédia do Star+ está chegando na plataforma; confira a sinopse (Reprodução/Star+)

Suzette é uma personagem que faria de tudo para ter seu desejo realizado. Existe alguma realização capaz de te colocar nesse mesmo empenho que sua personagem?

“Sempre tive uma alma meio hippie, quer dizer, de deixar as coisas rolarem, não criar muitas metas, mais que isso, nem sei fazer planos direito (risos). Mas conhecer nossos desejos é muito importante. Saber traçar um caminho para torná-los realidade é o que faz a vida acontecer também. Mas eu sou do tipo que descobre o caminho à medida que vai andando. Do mesmo modo os desejos vão surgindo. Pode não ser o melhor jeito, mas é o meu jeito. E sempre deu certo.”