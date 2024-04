Conheça a candidata a Miss Universo Argentina de 60 anos

Alejandra Rodríguez, uma mulher de 60 anos, tornou-se uma destacada concorrente ao título de Miss Universo Argentina.

A sua participação no concurso de beleza tem chamado a atenção de todos, pois, segundo ela, quebra as barreiras impostas pela sociedade em relação à idade e à beleza.

Rodríguez é natural da cidade de La Plata e teve uma carreira bem-sucedida no campo da advocacia. No entanto, sua participação no concurso de beleza representa uma reviravolta inesperada em sua trajetória profissional.

Além de seu trabalho, Alejandra também é jornalista e, de acordo com a descrição da conta oficial do concurso: "Ela gosta da natureza, do sol, da tranquilidade, de sentar-se em frente ao mar e ouvir o som das ondas, meditar... os animais (ela acredita que temos que aprender com eles)"

Com base nessas informações, seus gostos artísticos se inclinam para o tango e letras profundas, além de uma paixão pela poesia. Apesar de ter uma vida profissional ocupada, Alejandra também valoriza passar tempo com amigas e aproveitar os bons momentos da vida.

Intenção de quebrar estigmas

A participação de Alejandra no concurso de beleza gerou grande interesse devido à sua idade, mas também abriu uma discussão sobre os padrões de beleza e a percepção da juventude como o único critério para a beleza.

Segundo muitos, a beleza tem sido tradicionalmente associada à juventude, mas Alejandra e outras finalistas, uma delas com 73 anos, estão desafiando essa noção.

"Fico emocionada por representar esse novo paradigma nos concursos de beleza porque estamos inaugurando uma nova fase em que a mulher não é apenas beleza física, mas sim um conjunto de valores mais. Sou a primeira desta geração a começar com isso", disse Alejandra Rodríguez.