Confira tudo o que você precisa saber para curtir o show de Madonna no Rio de Janeiro

O grande show de Madonna nas areias da praia de Copacabana está se aproximando. A apresentação, que marca o encerramento da Celebration Tour, está prevista para acontecer no próximo sábado, dia 4 de maio. Ao todo é esperado que ao menos 1,5 milhão de pessoas acompanhem a apresentação no local.

Para garantir a segurança do público, da cantora e de sua equipe, um grande esquema de segurança foi montado e conta com policiamento reforçado e até mesmo aparelhagem de reconhecimento facial e drones. Além disso, apesar de se tratar de um show gratuito,18 pontos de bloqueio e revista deverão ser instalados para impedir que o público entre na área do evento portando determinados tipos de objetos.

Desta forma, se você pretende ir à Copacabana para acompanhar a apresentação de Madonna, estes são alguns dos objetos que não serão permitidos no espaço do show:

Recomendados

Garrafas de vidro;

Latas;

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo;

Guarda-chuvas;

Objetos pontiagudos;

Objetos perfurantes ou cortantes como tesoura, estiletes, piças e cortadores de unha;

Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

Objetos de vidro ou metal;

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo;

Bastão de selfie;

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgação comercial;

Drones de qualquer tipo.

Transmissão ao vivo

Para os fãs da cantora que não puderem comparecer à praia de Copacabana para acompanhar a apresentação presencialmente, o show será transmitido ao vivo pela Globo na TV aberta e pelo Multishow na TV a cabo. Segundo informações do Uol, a apresentação também será transmitida pelo Globoplay com possibilidade de acesso para não assinantes da plataforma.

Antes da apresentação, o Multishow também exibirá uma edição especial do TVZ com os maiores sucessos de Madonna. No local do evento, mas sem transmissão ao vivo, será realizada a abertura do show com a apresentação do DJ Diplo.

