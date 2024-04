Charles III retorna às funções reais após o diagnóstico de câncer

O monarca britânico, Rei Charles III, retomou suas funções oficiais em público, marcando sua primeira aparição desde que foi revelado seu diagnóstico de câncer.

Os médicos estão otimistas com o avanço de seu tratamento, o que permitiu sua volta ao cenário público. Charles, acompanhado por sua esposa, a Rainha Camilla, fez uma visita significativa ao Centro de Câncer Macmillan do Hospital Universitário em Londres, uma instituição reconhecida por sua capacidade de diagnóstico e tratamento de uma variedade extensa de cânceres.

Desde fevereiro, quando sua condição de saúde foi inicialmente divulgada ao receber tratamento para uma inflamação na próstata, suas atividades haviam sido pausadas. Embora os detalhes específicos do tipo de câncer que o aflige não tenham sido compartilhados com o público, o comprometimento de Charles com suas funções reais nunca esmoreceu.

Compromisso com a saúde e a pesquisa

Durante a visita, que sinaliza o primeiro de muitos compromissos futuros, a atenção foi voltada para a vitalidade do diagnóstico precoce do câncer e para o apoio à pesquisa inovadora na área.

O Rei continua a ser um patrono da Cancer Research UK e da Macmillan Cancer Support, demonstrando seu compromisso contínuo com a causa. Além disso, a Rainha Camilla preside a Maggie’s, uma organização dedicada ao suporte de pacientes com câncer.

Sua ascensão ao trono ocorreu em setembro de 2022, após o falecimento de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, e foi coroado em maio do ano seguinte.

Mesmo durante seu tratamento, Charles manteve-se ativo em deveres religiosos e outras obrigações oficiais, incluindo a preparação para a próxima visita de Estado do Imperador Naruhito e da Imperatriz Masako do Japão em junho.

